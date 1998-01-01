Новости Георгий Мохов: Электронная путевка стартовала не без проблем Глава юридического агентства «Персона Грата» проанализировал первый опыт применения системы электронной путевки

Директор юридического агентства «Персона Грата», председатель комитета РСТ по правовым вопросам Георгий Мохов проанализировал для «Турбизнеса» первый опыт применения системы электронной путевки и связанные с этим изменения и вопросы Как напоминает эксперт, Электронная путевка (ЭП) – это документ, который формируется в государственной информационной системе (ГИС) на основе сведений, переданных туроператорами. В отраслевом законе прямо указано, когда заключается договор о реализации туристского продукта в форме электронного документа: он считается заключенным с момента оплаты заказчиком турпродукта, когда есть подтверждение согласия с условиями и предложениями туроператора, то есть с офертой. Понимание этой нормы очень важно, для того чтобы дальше строить взаимоотношения с туристами. Закон уже установил порядок обмена электронными данными. Итак, нет оплаты - договор не заключен. Но проблема в том, что система не видит разницы между договором, заключенным туроператором или турагентом, отсюда расхождение цены указанной в путевке. Закон прямо устанавливает запрет на реализацию туристского продукта туроператором без передачи сведений в ГИС. Это редкая формулировка с прямым запретом, которая в законах встречается нечасто. Турагенту запрещается реализация без передачи сведений туроператору. То есть закон разделяет обязанности туроператора и турагента в части эксплуатации информационной системы. Разделена ответственность и правовые последствия. Что не требует передачи в ГИС? Данные об экскурсии, которая идет менее суток, не нужно передавать в информационную систему. Кроме того, очень важно понимать, что требования по ЭП никак не касаются реализации отдельных услуг. Если вы как туроператор продаете только размещение туристов, например, размещение в отеле плюс виза. Или экскурсионное обслуживание по месту отдыха, развлечение, лечение и пр., но это не сочетается с перевозкой, это не турпродукт, и в информационную систему сведения о продаже таких услуг передавать не нужно. То есть необходимо делить массив ваших данных: если вы туроператор, и у вас есть турпродукты и отдельные услуги, то данные по турпродуктам передаете в ГИС, а по отдельным услугам – нет. Тоже самое и для турагентов. Возникло недопонимание с QR-кодом и у туристов, и у турагентов, и даже в прессе. Так вот, код в ЭП никакого разрешительного значения не имеет. Это просто зашифрованный двухмерный штриховой код, который содержит в концентрированной форме набор информации: номер путевки, цену, количество туристов, сведения о заказчике и пр. Турист может этот код считать и посмотреть, что у него входит в договор. В договоре, который заключает туроператор с турагентом, должно быть указано обязательство турагента направить туроператору уведомление о заключении договора о реализации туристского продукта. Это прямая обязанность турагента. Уведомление о заключении договора турагент направляет в той форме, которую устанавливает туроператор. Законом эта форма не определена. При этом речь идет не о форме, как документе, а о способе передачи. Например, некоторые туроператоры в своих личных кабинетах дополнили поля, которые необходимо передавать в ЭП, с тем чтобы уведомление о заключении договора происходило одновременно и одним и тем же способом, вместе с фактом бронирования и оплаты. Кто-то сделал это приложением к агентскому договору. Сложности в отношениях туроператор-агент возникают из-за того, что вся информационная система электронных путевок построена на юридическом принципе заключения договора между туроператором и туристом напрямую, в которых турагент действует от имени туроператора и заключает этот договор как представитель. В законе это написано прямым текстом. Это давняя история, в законе такая норма есть, и из нее выстраивалась ответственность страховых компаний, и финансовое обеспечение и ответственность туроператора за договор, который заключает турагент. Но, к сожалению, так получилось, что жизнь не соответствует содержанию закона. К чему это приводит? К тому, что туроператор не имеет никакого влияния на договор, который заключает турагент с туристом, - отмечает эксперт. Туроператоры видят и по судебной практике, и по электронной путевке, что у них происходит расхождение цены, которая указана в договоре турагента, и стоимости услуг «нетто», которые они сами получают. А это влияет на ответственность, и туроператоры логично и оправданно начали предпринимать усилия, чтобы снизить данные риски. И до тех пор, пока не появится какая-то судебная или административная практика, которая будет свидетельствовать о том, что расхождение данных электронной путевки и договора, заключенного с туристом, на что-то вообще влияет, внятной точки в этих отношениях не будет. «В любом случае сейчас ЭП больше похожа на экспериментальный продукт, чем на функциональный, думаю минимум год уйдет на адаптацию рынка и «доводку» интерфейса системы», - заключил эксперт. /TOURBUS.RU Полный текст разъяснений Георгия Мохова по вопросам применения электронной путевки будет опубликован в нашем разделе «Горячая Тема».



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