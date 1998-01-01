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13 марта
Эмират Абу-Даби примет активное участие в выставке MITT
Международная выставка туризма и гостеприимства MITT пройдет в Москве с 19 по 21 марта
В Москве с 19 по 21 марта 2024 года в 30-й раз пройдет Международная выставка туризма и гостеприимства MITT (International Travel & Hospitality Show). Мероприятие соберет 790 участников из 58 регионов России и 29 стран мира.
MITT представит расширенную международную экспозицию. Посетители смогут пообщаться с представителями Таиланда, Шри-Ланки, Турции, Египта, Китая, ОАЭ, Эфиопии, Иордании, Кыргызстана, Узбекистана, Абхазии, Азербайджана, Беларуси и других государств.
Индия присоединится в этом году в статусе страны-партнёра. Её стенд, где планируется расположить представительства туроператоров, отелей и авиакомпаний, займёт площадь более 100 м2. Также 20 марта пройдёт пресс-конференция «Невероятная Индия».
Северная Корея впервые примет участие в туристической выставке в России. На экспозиции страны можно будет ознакомиться с видами отдыха и взаимодействия с Северной Кореей, а также уточнить особенности и детали въезда туристических групп, спортивных команд, узнать возможности отельной базы, гастрономические нюансы. На выставке состоится презентация туроператора по КНДР «Проект Пхеньян».
В 2024 году к международной экспозиции MITT также впервые отдельным стендом присоединится Абу-Даби. Культура эмирата – это уникальный калейдоскоп прошлого, настоящего и будущего.
Абу-Даби представит актуальные предложения для отдыхающих в зале 3, на стенде B2025. Все дни работы выставки на нём будут проходить презентации туристических маршрутов эмирата для туроператоров и турагентов.
Кроме этого, посетители смогут провести индивидуальные встречи с представителями отелей и другими игроками рынка:
Khalidiya Palace Rayhaan by Rotana – отель ОАЭ, 5 звёзд
Saadiyat Rotana – курорт ОАЭ, 5 звёзд
Beach Rotana – отель ОАЭ, 5 звёзд
Etihad Airways – авиалинии
Air Arabia Abu Dhabi – авиалинии
Rixos Hotels – курорты и отели
Saadiyat Island & Yas Island – представительства островов Яс и Саадият
Fairmont Bab Al Bahr – отель и курорт ОАЭ, 5 звёзд
Yas Plaza Hotels – 6 отельных брендов
Bab Al Qasr Abu Dhabi – отель ОАЭ, 5 звёзд.
Заявки и вопросы можно направить на почту ms@creatio.global.
Регистрация посетителей продолжается.
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