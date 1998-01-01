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Болгария готовится к выдаче шенгенских виз

C 31 марта Болгария и Румыния частично присоединятся к Шенгенской зоне

Как сообщает сегодня АТОР, с 31 марта 2024 года Болгария и Румыния частично присоединятся к Шенгенской зоне.

Пограничный контроль для любых воздушных или морских путешествий между Болгарией, Румынией и другими странами Шенгенской зоны будет прекращен, а вот пограничные проверки на сухопутных границах балканских стран с другими государствами Шенгенского пространства сохранится.

Ожидается, что с 1 апреля Болгария и Румыния начнут выдавать вместо национальных виз единые шенгенские визы типа C. Для получения шенгена гражданам России придется сдавать биометрию, а пребывание в этих странах уже будет учитываться как дни, проведенные в Шенгенской зоне. Соответственно, это максимум 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

При этом не имеет значения, находился ли путешественник в течение 90 дней непрерывно в других государствах-членах Шенгенской зоны или въезжал и выезжал несколько раз.

Национальные краткосрочные визы, выданные Румынией и Болгарией до 31 марта 2024 года, не дают права путешествовать по другим странам Шенгенской зоны. Однако виды на жительство и долгосрочные визы D, выданные до указанной даты, подразумевают свободное передвижение по странам Шенгенской зоны до тех пор, пока эти разрешения действительны.

Информацию об этом подтвердили в Посольстве Республики Болгария в Москве.

«После 1 апреля все ранее выданные долгосрочные визы типа D и разрешения на пребывание в Болгарии будут предоставлять возможность их владельцам для поездок в страны Шенгенского пространства в рамках указанного периода пребывания – например до 90 дней в рамках 180-дневнего периода», – сообщили в Посольстве.

Также в АТОР сообщили, что с 31 марта в Болгарию и Румынию нельзя будет въехать по кипрской национальной визе. Республика Кипр не входит в Шенгенскую зону.

В болгарской дипмиссии также сообщили о готовности начать в апреле выдачу шенгенских виз в РФ. Однако сколько времени потребуется российскому заявителю на получение болгарского шенгена, уточнить не смогли.

«После 1 апреля все визы шенгенского типа, которые будут выдавать консульства Болгарии за границей, должны быть согласованы со всеми странами Шенгенской зоны. Насколько долгой окажется эта процедура, пока сложно ответить», – прокомментировали болгарские дипломаты.

В телеграмм-каналах со ссылкой на визовый центр Болгарии в Москве публиковалась информация о том, что прием документов на болгарские шенгенские визы стартует с 1 апреля и будет возможен только в столице.

/TOURBUS.RU