Малайзия надеется в этом году увеличить турпоток из России на 30%

В прошлом году островное государство посетили 110 тысяч туристов из России

Малайзия в 2023 году приняла 110 тысяч туристов из России, план на 2024 год — 142 тысячи, сообщил во вторник чрезвычайный и полномочный посол Малайзии в РФ Дато Чеонг Лун Лаи, которого цитирует «Интерфакс».

"В 2023 году наблюдался значительный рост числа российских туристов в Малайзии — страна приняла 110 тысяч посетителей из РФ, это на 37% больше по сравнению с допандемиными показателями.

И эти цифры значительно превышают те цели, которые мы ставили перед собой, чему мы очень рады", — сказал он на пресс-конференции в Москве.

Посол добавил, что одной из причин роста турпотока стал безвизовый режим въезда для владельцев российских загранпаспортов на срок до 30 дней.

"Кроме того, Малайзия имеет богатую культуру, на которую оказали влияние традиции разных стран, транспортную доступность и предлагает хорошее соотношение цены и качества", — сказал он.

Дипломат отметил, что благодаря красивой природе в Малайзии активно развивается экотуризм.

Традиционно это популярнее круглогодичное направление пляжного туризма. Кроме того, здесь создается новая инфраструктура для привлечения туристов.

"Наша амбициозная цель на 2026 год — принять 35,6 млн иностранных туристов. Для этого мы открываем новые достопримечательности и пятизвездочные отели по всей стране. В 2024 году рассчитываем привлечь 27,3 млн иностранных туристов, в том числе 142 тысячи россиян. То есть российский турпоток, по прогнозу, вырастет на 30%", — добавил замдиректора Офиса по туризму Малайзии (Tourism Malaysia) Зулкифли Бин Мохамед.

Ранее замдиректора турофиса выражал уверенность, что если бы между нашими странами существовали прямые авиарейсы, то, безусловно, россиян в его стране было бы еще больше.

Пока что туристы из России прилетают на рейсах Qatar Airways, Etihad, Emirates, Air Arabia, Oman Air, Turkish Airlines и China Southern Airlines. С этого года добавилась возможность добраться до страны на бортах Turkmenistan Airlines через Ашхабад. Также, до популярных островов Лангкави и Пенанг можно прилететь с одной пересадкой в Дубае: с 10 февраля туда ежедневно летает flydubai.

Малайзия — островное государство в Юго-Восточной Азии, население — 32,7 млн человек, - напоминает «Интерфакс».

/TOURBUS.RU