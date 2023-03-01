ITB Berlin 2024: Курс на искусственный интеллект

Крупнейшая в мире туристическая выставка ITB Berlin 2024, проходящая ежегодно с 1966 года, вновь состоялась на минувшей неделе в столице Германии. В этом году она во второй раз после окончания пандемии прошла в «живом» режиме и, как сообщили ее организаторы, на этот раз 5500 экспонентов из 170 стран представили свои турпродукты и услуги почти ста тысячам посетителей.

Важной частью выставки стала ее большая деловая трехдневная программа, в которой приняли участие около 400 ведущих международных спикеров, прнявших участие в 200 сессиях и 17 тематических треках, и обсуждавших последние тенденции и инновации в области туризма.

В целом, около 24 000 участников посетили панели, дискуссии, основные выступления и лекции, а сектор ITB Buyers Circle собрал около 1300 ведущих покупателей туруслуг.

Совместно с консалтинговой компанией Dr. Fried & Partner ITB Berlin составила новый Глобальный индекс покупателей туристических услуг. В ходе опроса нескольким сотням профессиональных покупателей были заданы вопросы об их экономических настроениях и результаты этого исследования говорят о крайне позитивном настрое участников мирового турррынка.

Выставку освещали около 3200 аккредитованных журналистов из 103 стран и более 300 блоггеров. Ведущая мировая туристическая выставка также стала местом встречи политиков и дипломатов со всего мира. В дополнение к многочисленным делегациям, почти 80 министров, а также 72 посла посетили ITB Berlin.

Главной темой деловых дискуссий на нынешней выставке стал искуственный интеллект и его роль в развитии мировой туротрасли.

Впервые на конференции ITB в Берлине был организован специальный раздел, посвященный искусственному интеллекту. Как отметил, в частности, в результате дискуссий, Гленн Фогель, генеральный директор Booking Holdings, “Уже сейчас становится ясно, что очень часто искусственный интеллект может оказать больше помощи, чем реальные люди, в процессе составления туристом плана поездки».

В этом году страна-генеральный партнер выставки Оман продемонстрировала впечатляющее шоу, удвоив площадь экспозиции до более чем 800 квадратных метров. В минувший понедельник на стенде Омана состоялся традиционный гала-концерт открытия с захватывающим шоу, в ходе которого три тысячи гостей стали свидетелями обширной презентации природных достопримечательностей страны, культуры и особенно музыки.

Его Превосходительство г-н Аззан бен Кассим аль Бусаиди, заместитель министра туризма Министерства наследия и туризма Омана, подчеркнул успехи своей страны в создании туристической инфраструктуры и высоко оценил культурное наследие и природные достопримечательности султаната.

Он отметил, что в 2023 году Оман посетило четыре миллиона человек, что на 22 процента больше, чем в 2022 году. При этом турпоток из Германии в султанат вырос на впечатляющие 182 процента.

Генеральный директор компании «Интерцентр Групп» Олег Туманов, в течение почти трех десятков лет успешно организовавший объединённые стенды российских компаний на ITB, отметил после посещения ITB Berlin 2024, что выставка по-прежнему осталась самой масштабной в мире - и по представительству стран-экспонентов, и по посещаемости.

Он отметил, что один из трендов прошедшей выставки - рост числа и размеров стендов различных туристических онлайн-сервисов.

«К сожалению, некогда самая популярная отечественных инкаминговых компаний, отелей и музеев выставка в этом году вновь прошла без российских экспонентов. При этом, многие страны СНГ были презентованы на ITB очень активно», - добавил эксперт.

В свою очередь, Лариса Мкоян, руководитель компании Amtravel из Еревана отметила, что «многие участники остались недовольны дороговизной участия в ITB. Профессионалы отмечали, что большие выставки себя изживают, а профессиональные роудшоу, наоборот, становятся популярнее и приветствуются турфирмами».

Отметим также, что как сообщили организаторы выставки, следующий форум ITB Berlin пройдет 4-6 марта 2025 года исключительно в формате B2B.

/TOURBUS.RU