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«Новый Иерусалим» стал самым популярным музеем Подмосковья

Сейчас в комплексе проходит уникальная выставка, приуроченная к 180-летию Ильи Репина

Почти 75 тысяч туристов посетили государственные музеи Московской области в январе - феврале 2024 года.

Самым популярным у жителей и гостей региона, по статистке, предоставленной Министерством культуры и туризма Подмосковья, стал Историко-художественный музей «Новый Иерусалим», где побывало более 16,5 тысяч человек.

В традиционной тройке самых популярных «культурно-туристических локаций»: историко-художественный музей "Новый Иерусалим" в Истре, историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина в Одинцовском округе и Мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского в Клину.

Также в список самых популярных музеев вошли: Звенигородский государственный музей-заповедник, Серпуховский историко-художественный музей и Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник. Внимание туристов стали привлекать флагманские выставки и интересные проекты, а также обновленные пространства учреждений культуры.

Так, с конца февраля по 28 июля 2024 года в историко-художественном музее "Новый Иерусалим" открылась новая выставка, приуроченная к 180-летию художника Ильи Репина: "Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников".

В экспозиции представлено 110 работ художника и его учеников из собраний 20 музеев России и четырех частных коллекций. Среди них: Третьяковская галерея, ГМИИ им. Пушкина, Русский музей, Музей русского импрессионизма и Ярославский художественный музей. По словам министра культуры и туризма Московской области Василия Кузнецова, новая выставка, несомненно, привлечет внимание туристов.

«Уверен, что на эту выставку в подмосковную Истру стоит съездить всем, кто интересуется русским искусством, - отметил он, - Наверняка для многих станет открытием то количество известных имен русских художников, которые зазвучали благодаря мастерской Репина и при его поддержке».

«Хотя здесь нет хрестоматийных работ Репина, мы пригласили к участию 20 музеев из разных регионов России. Частные коллекционеры тоже поддержали нас, - добавляет директор музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко. - Для нас это один из важнейших проектов в этом году. Репин, являясь, пожалуй, одним из главных представителей реалистической школы второй половины ХIX — начала ХХ веков, оказал значительное влияние на своих многочисленных учеников, получивших впоследствии всемирное признание.

Мы сконцентрировали внимание на ученическом процессе, на взаимоотношениях мастера с учениками».

/TOURBUS.RU