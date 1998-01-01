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ФАС возбудила дело в отношении авиакомпании S7

Причина – необоснованные цены на авиабилеты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении авиакомпании S7, поскольку та не исполнила предупреждение ведомства о необходимости разработать ценовую политику, - сообщает сегодня «Интерфакс».

"Службой принято решение о возбуждении дела в отношении АО "Авиакомпания "Сибирь" (юридическое название S7). В случае установления вины авиакомпании грозит штраф в соответствии КоАП РФ", — сообщила ФАС.

Как уточняется, дело возбуждено согласно пункту 6 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции, который запрещает "экономически, технологически и иным образом не обоснованное установление различных цен (тарифов) на один и тот же товар, если иное не установлено федеральным законом".

Ранее ФАС установила, что S7 в рамках одного подкласса тарифа продает авиабилеты по разной стоимости. При этом различия цены не связаны с оказанием услуг на борту, дополнительными расходами перевозчика или временем до вылета, в которое пассажир приобретает билет.

Также, согласно сообщению ФАС, у авиакомпании и ее группы лиц "отсутствует коммерческая (ценовая) политика или иной акт, определяющий в том числе порядок ценообразования".

ФАС выдала компании предупреждение: ей нужно было разработать и направить на согласование коммерческую политику. Документ должен предусматривать, в том числе, расчет и установление платы за перевозку пассажиров "на экономически обоснованном уровне и правила определения допустимого уровня отклонения от него".

Перевозчик, однако, не исполнил предупреждение ведомства, а также пытался оспорить его законность в суде. Арбитражный суд Москвы, как ранее сообщалось, поддержал позицию ФАС.

/TOURBUS.RU