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12 марта
Еврокомиссия: Россияне без биометрического паспорта смогут посещать страны ЕС
Страны Евросоюза готовятся ввести автоматизированную систему въезда/выезда для не имеющих гражданства ЕС путешественников
Во второй половине 2024 года страны Евросоюза планируют ввести автоматизированную систему въезда/выезда (Entry/Exit System, EES) для не имеющих гражданства ЕС путешественников. При этом система требует наличие биометрического загранпаспорта.
Как сообщили газете «Известия» в Еврокомиссии, отсутствие у пребывающего иностранца соответствующего документа однако не будет означать отказ во въезде в ЕС.
«Отказ во въезде не основан исключительно на том факте, что у путешественника нет биометрического паспорта.
В случаях, когда он имеет действительный проездной документ, дающий ему право на пересечение границы, действительную шенгенскую визу и соответствует всем другим условиям, изложенным в Шенгенском пограничном кодексе, биометрический паспорт не требуется», — говорится в сообщении ЕК.
Как отметили в издании, если въезжающему в ЕС требуется виза для поездки в европейские страны с использованием EES, при прохождении границы система сохранит только изображение его лица, так как отпечатки пальцев уже были зарегистрированы в Визовой информационной системе (VIS) на момент подачи заявления на визу. Если виза путешественнику не нужна, в системе будет сохранена комбинация четырех отпечатков пальцев и изображения лица.
По словам главы компании «Спейс Тревел» Артура Мурадяна, Евросоюзу в целом потребуется переходный период для полноценного внедрения системы. Кроме того, ожидается, что возможность сдачи биометрических данных «на месте» — то есть в той или иной стране ЕС — позволит посещать европейские государства с паспортом старого образца. Но в любом случае всем туристам рекомендуется озаботиться наличием действующего биометрического паспорта, переместив туда визы, или ехать с двумя паспортами, добавил он.
Главная цель запуска EES — усиление безопасности. Система позволит снизить риски незаконной миграции, так как доступ к базе данных получат пограничные, визовые и иммиграционные службы. Кроме того, автоматизация поможет в борьбе с терроризмом и организованной преступностью — личные данные могут быть переданы Европолу, а также другому государству в правоохранительных целях.
Ограниченный доступ к базе EES получат и международные перевозчики: авиакомпании, железнодорожные и автобусные операторы. Они смогут проверить, использовали ли уже путешественники разрешенное количество въездов. Для туристов преимущество новой системы — в экономии времени. Автоматическая «штамповка» паспортов сокращает время ожидания в очередях на пограничный контроль.
Запуск EES неоднократно переносили в связи с техническими проблемами и недостаточной готовностью в отдельных странах-членах ЕС. В частности, это относится к Кипру. Ранее российские СМИ написали, что это популярное среди россиян туристическое направление останется доступным по старым паспортам.
В Еврокомиссии сообщили «Известиям», что как только Кипр выполнит технические условия для применения системы въезда/выезда (EES), он будет подключен к системе.
/TOURBUS.RU
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