Новости Горячие авиановости Забастовка Lufthansa затронула около тысячи рейсов/ AZAL с 19 марта возобновит полеты из Баку в Тель-Авив/ Red Wings полетит из Казани в Нальчик

Забастовка Lufthansa затронула около тысячи рейсов Забастовка бортпроводников национального авиаперевозчика Германии Lufthansa, начавшаяся во Франкфурте и Мюнхене на прошлой неделе, затронула около тысячи рейсов, сообщает в понедельник агентство EFE со ссылкой на представителя компании. "Около 600 рейсов отменены в аэропорту Франкфурта и около 400 — в Мюнхене, что означает, что 70 тыс. пассажиров в первом аэропорту и 50 тыс. — на втором не могут вылететь", — информирует агентство. Как отмечает EFE, не менее 18 тыс. бортпроводников Lufthansa и 900 сотрудников дочерней компании Cityline, базирующейся в Мюнхене, присоединились к забастовке. На прошлой неделе профсоюз UFO инициировал забастовки бортпроводников Lufthansa и Cityline в связи с отказом компаний повысить сотрудникам заработную плату. AZAL с 19 марта возобновит полеты из Баку в Тель-Авив Авиакомпания AZAL с 19 марта возобновит полеты из Баку в Тель-Авив и обратно. "На первом этапе будут запущены три рейса в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям, с апреля будет осуществляться по 9 рейсов в неделю в этом направлении", — говорится в сообщении перевозчика. AZAL приостановила полеты в Тель-Авив в октябре 2023 года в связи с событиями в Израиле. Red Wings полетит из Казани в Нальчик Авиакомпания Red Wings с 4 мая откроет полетную программу по маршруту Казань (Татарстан) — Нальчик (Кабардино-Балкария), сообщает Минтранс КБР. Рейсы будут выполняться на самолетах Superjet в компоновке 100 кресел экономического класса. Вылет из Казани — в 8:00, из Нальчика — в 12:05. Авиакомпания Red Wings базируется в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск) и в аэропорту Махачкалы. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 По тексту:



Подписка