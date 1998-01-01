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12 марта
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Забастовка Lufthansa затронула около тысячи рейсов/ AZAL с 19 марта возобновит полеты из Баку в Тель-Авив/ Red Wings полетит из Казани в Нальчик
Забастовка Lufthansa затронула около тысячи рейсов
Забастовка бортпроводников национального авиаперевозчика Германии Lufthansa, начавшаяся во Франкфурте и Мюнхене на прошлой неделе, затронула около тысячи рейсов, сообщает в понедельник агентство EFE со ссылкой на представителя компании.
"Около 600 рейсов отменены в аэропорту Франкфурта и около 400 — в Мюнхене, что означает, что 70 тыс. пассажиров в первом аэропорту и 50 тыс. — на втором не могут вылететь", — информирует агентство.
Как отмечает EFE, не менее 18 тыс. бортпроводников Lufthansa и 900 сотрудников дочерней
компании Cityline, базирующейся в Мюнхене, присоединились к забастовке.
На прошлой неделе профсоюз UFO инициировал забастовки бортпроводников Lufthansa и Cityline в связи с отказом компаний повысить сотрудникам заработную плату.
AZAL с 19 марта возобновит полеты из Баку в Тель-Авив
Авиакомпания AZAL с 19 марта возобновит полеты из Баку в Тель-Авив и обратно.
"На первом этапе будут запущены три рейса в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям, с апреля будет осуществляться по 9 рейсов в неделю в этом направлении", — говорится в сообщении перевозчика.
AZAL приостановила полеты в Тель-Авив в октябре 2023 года в связи с событиями в Израиле.
Red Wings полетит из Казани в Нальчик
Авиакомпания Red Wings с 4 мая откроет полетную программу по маршруту Казань (Татарстан) — Нальчик (Кабардино-Балкария), сообщает Минтранс КБР.
Вылет из Казани — в 8:00, из Нальчика — в 12:05.
Авиакомпания Red Wings базируется в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск) и в аэропорту Махачкалы.
/TOURBUS.RU
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