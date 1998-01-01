Туроператоры: Спрос на туры в Москву на весенние каникулы вырос на 30-40%

Туроператоры фиксируют высокий спрос на туры в Москву на школьные каникулы в конце марта, в гостиницах заканчиваются места, билеты в популярные музеи на эти даты почти распроданы, сообщают сегодня «Интерфакс» и Российский союз туриндустрии.

«Для групп в московских отелях и самых популярных музеях уже не осталось мест. Нам продолжают поступать запросы на прием организованных детских групп из регионов, но вынуждены отказывать. Это значительно отличается от прошлогодней ситуации.

К тому же бронировать каникулярные даты начали намного раньше, чем год назад: группы собираются, начиная с Нового года, а некоторые туристы определились с поездкой в столицу даже до новогодних праздников.

А в прошлом году продажи таких туров активизировались только в феврале – первой половине марта», — рассказал глава комитета Российского союза туриндустрии по культурно-познавательному туризму, директор по развитию компании «Вокруг света» Александр Гагарин.

Эксперт уточнил, что общий прирост продаж на весенние каникулы по сравнению с прошлым годом составил порядка 15%.

Как отметили в компании «Виадук Тур», места на мартовские каникулы стали заканчиваться еще в конце января, также давно распределены по группам гиды.

«И, конечно, уже закончились билеты в Кремль, Третьяковскую галерею, Оружейную палату и т.д. Все очень хотят посетить выставку «Россия» на ВДНХ. Билеты в музеи всегда заканчивались к началу марта, но такого объема продаж мы не наблюдали: фактически он сейчас соизмерим с турпотоком на новогодние каникулы.

Объемы выше прошлогодних на 30-40%», — рассказала генеральный директор туроператора Лариса Федорова.

По ее словам, на каникулы в Москву собираются дети из Ростова-на-Дону, Таганрога, из городов Урала и Сибири.

Генеральный директор компании «Open Space» Зоя Венкова также отметила повышенный спрос на московские туры.

«Стоимость столичных туров выросла более, чем на 40%, прежде всего за счет транспорта. Цены билетов в музеи тоже выросли, но в рамках разумного. Туры в Санкт-Петербург подорожали на 15%», — сказала она.

По словам руководителя пресс-службы компании «Алеан» Ирины Романовой, на каникулы школьные группы чаще всего выезжают в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Калининград и Белоруссию. Число запросов выросло в два раза относительно прошлого года. Около 80% из них приходится на Москву, где туристы хотят увидеть выставку «Россия» на ВДНХ.

Традиционно востребованы программы с посещением Кремля, Старого Арбата, Третьяковской галереи, зоопарка, усадьбы «Коломенское», «Москва-Сити», среди популярных дополнительных экскурсий – Останкинская башня и столичные вузы.

/TOURBUS.RU

Фото: Мостуризм