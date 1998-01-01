Новости

Юбилейная выставка MITT объединит в Москве лидеров индустрии из 29 стран

С 19 по 21 марта в столице в 30-й раз пройдет Международная выставка туризма и гостеприимства MITT

В Москве с 19 по 21 марта 2024 года в 30-й раз пройдет Международная выставка туризма и гостеприимства MITT (International Travel & Hospitality Show). Мероприятие соберет 790 участников из 58 регионов России и 29 стран мира.

MITT представит расширенную международную экспозицию. Посетители смогут пообщаться с представителями Таиланда, Шри-Ланки, Турции, Египта, Китая, ОАЭ, Эфиопии, Иордании, Кыргызстана, Узбекистана, Абхазии, Азербайджана, Беларуси и других государств.

Индия присоединится в этом году в статусе страны-партнёра. Её стенд, где планируется расположить представительства туроператоров, отелей и авиакомпаний, займёт площадь более 100 м2. Также 20 марта пройдёт пресс-конференция «Невероятная Индия».

Северная Корея впервые примет участие в туристической выставке в России. На экспозиции страны можно будет ознакомиться с видами отдыха и взаимодействия с Северной Кореей, а также уточнить особенности и детали въезда туристических групп, спортивных команд, узнать возможности отельной базы, гастрономические нюансы. На выставке состоится презентация туроператора по КНДР «Проект Пхеньян».

Все больше локальных компаний намерены показать туристический потенциал и культурную идентичность своего региона на площадке выставки.

В этом году Россию представят участники из Москвы (Генеральный партнёр), Московской области, Санкт- Петербурга (Город-партнёр), Владимирской области, Ставропольского края, Самарской области (Регион-партнёр), Камчатского края, Челябинска, Норильска, Дагестана (Стратегический партнёр), Алтайского края, Ростовской области, Республики Алтай (партнёр Министерского коктейля), Псковской области, Республики Бурятия, Удмуртии, Крыма, Татарстана, Хакасии (Ключевой партнёр), Югры и многих других.

Все три дня выставку будут сопровождать тематические мероприятия: конференции, презентации, дискуссии, образовательные семинары, круглые столы, форумы. Только в рамках основной программы пройдет 26 мероприятий.

Ключевым мероприятием деловой программы станет IV Форум лидеров туристической отрасли и индустрии гостеприимства. В ходе него на протяжении трёх дней пройдут

более 20 мероприятий при участии 170 спикеров.

В первый день работы MITT 2024 пройдёт Саммит Отель. Это конференция для руководителей, где ведущие эксперты рынка обсудят самые волнующие вопросы: от проектирования, комплектации и переоснащения отелей в условиях санкций до управления репутацией и мотивации команды.

Впервые в рамках деловой программы пройдет Академия авторского туризма. Специальный гость мероприятия — журналист, телеведущий, путешественник, основатель «Клуба путешествий» Михаил Кожухов.

Ряд мероприятий пройдет 20 марта в рамках «Школы развития регионального туризма».

На стратегической сессии «Развитие инвестиционной привлекательности и туристической инфраструктуры в регионах РФ: от мастер-плана к конкретным шагам» будет представлен обзор финансовых и нефинансовых инструментов поддержки развития регионального туризма и туристической инфраструктуры, а также презентованы лучшие практики управления инвестициями в регионах и привлечения инвесторов.

Федеральное совещание «Стратегия устойчивого развития в неустойчивом мире: туризм и гостеприимство» состоится 19 марта и будет посвящено принципам устойчивого развития туризма и гостеприимства в России. В ходе него обсудят лучшие региональные практики устойчивого развития отрасли за 2023 год. Кроме этого, спикеры назовут новые методические рекомендации для министерств в данной области.

Конференция MITT Digital пройдёт 20 марта. Тема – информационные технологии в сфере туризма и гостеприимства. Слушателей ждут выступления ведущих российских экспертов на тему онлайн-трэвел, обзоры новых цифровых продуктов и IT-разработок для туристических агентств и туроператоров.

В четвертый раз состоится конкурс стартапов MITT Travel Start, организованный при поддержке Российского союза туриндустрии (РСТ) и сообщества Travel Startups.

Стартапы и команды разработчиков IT-проектов смогут продемонстрировать свои лучшие бизнес-проекты, реализованные с применением IT-технологий.

В деловую программу выставки входит образовательная конференция MITT MICE. 21 марта на ней соберутся представители, поставщики и покупатели услуг отрасли для поиска идей по созданию ярких бизнес-событий и разбора интересных кейсов.

Регистрация посетителей продолжается.

Получите бесплатный билет по промокоду tourbus

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено организаторами MITT

