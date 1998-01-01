Дмитрий Арутюнов пробежал марафон в Токио!

Пожалуй, все участники туристического рынка знают одного из старейших отечественных туроператоров «Арт-Тур» и ее энергичного и харизматичного руководителя Дмитрия Арутюнова. Партнерам «Арт-Тур» известно профессиональное увлечение Дмитрия бегом, боулингом, теннисом и другими видами спорта.

Но, наверное, далеко не все в курсе того, что Дмитрий Арутюнов успевает совмещать успешное руководство крупной операторской компанией с тренировками и участием в международных марафонских забегах на дистанцию 42 км 195 м. В это трудно поверить, но в копилке спортивных наград Дмитрия уже больше 20 медалей за марафонские состязания по всему миру!

Третьего марта Дмитрий финишировал в Токио на своём очередном - уже 23-м международном марафоне! Задайте себе простой вопрос: «Я смогу одолеть бегом 10 или 15 километров?» А теперь представьте себе 42 километра бегом по асфальту, в любую погоду - в жару или в дождь.

Как говорит сам Дмитрий, «у меня есть серьезная цель - пробежать шесть главных марафонов в мире - мейджеров - и одним из немногих россиян попасть на престижную аллею Славы марафонцев.

Соревнования в Нью-Йорке, Берлине, Чикаго и Токио преодолены. Впереди забеги в Лондоне в апреле этого года и в следующем году в Бостоне».

Дмитрий Арутюнов пообещал «Турбизнесу» поделиться своими секретами отличной спортивной формы, которая безусловно помогает ему и в жизни, и в бизнесе.

/TOURBUS.RU