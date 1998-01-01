|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
11 марта
АТОР: Информация о массовых отменах прямых рейсов в Египет — ложная
Несколько прямых рейсов Air Cairo в Египет временно заменены на перелеты рейсами Southwind через Анталью
Как сообщает сегодня АТОР, в минувшие выходные ряд СМИ сообщил, что туристов «массово» пересаживают с прямых рейсов на египетский курорт Шарм-эль-Шейх на рейсы со стыковкой (именно со стыковкой, предполагающей выгрузку пассажиров и багажа и длительное ожидание) в Анталье.
Исходя из данных, предоставленных туроператорами, эта информация не соответствует действительности, - отмечают в АТОР.
Несколько прямых рейсов Air Cairo в Египет, на которых летят туристы Pegas Touristik и Coral Travel, временно заменены на перелеты рейсами Southwind через Анталью по техническим причинам. Техпосадка занимает порядка часа, пассажиры из самолета не выходят.
Речи о системном изменении полетной программы нет, сообщили представители Pegas Touiristik, комментируя ранее распространенные в СМИ сообщения об отмене полетной программы Air Cairo в Египет.
В компании отметили, что перелеты на Southwind из Москвы с посадкой в Турции будут выполняться только до устранения неполадок со стороны египетского перевозчика.
«Агентства обо всех изменениях информированы заранее по тем почтовым адресам, которые они разместили в своих личных кабинетах. Если там же размещены корректные адреса туристов, то и потребители получили уведомления», - говорят в компании.
Обратно пассажиры возвращаются в том же порядке – с техпосадкой на турецком курорте.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2024 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72