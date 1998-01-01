АТОР: Информация о массовых отменах прямых рейсов в Египет — ложная

Несколько прямых рейсов Air Cairo в Египет временно заменены на перелеты рейсами Southwind через Анталью

Как сообщает сегодня АТОР, в минувшие выходные ряд СМИ сообщил, что туристов «массово» пересаживают с прямых рейсов на египетский курорт Шарм-эль-Шейх на рейсы со стыковкой (именно со стыковкой, предполагающей выгрузку пассажиров и багажа и длительное ожидание) в Анталье.

Исходя из данных, предоставленных туроператорами, эта информация не соответствует действительности, - отмечают в АТОР.

Несколько прямых рейсов Air Cairo в Египет, на которых летят туристы Pegas Touristik и Coral Travel, временно заменены на перелеты рейсами Southwind через Анталью по техническим причинам. Техпосадка занимает порядка часа, пассажиры из самолета не выходят.

Речи о системном изменении полетной программы нет, сообщили представители Pegas Touiristik, комментируя ранее распространенные в СМИ сообщения об отмене полетной программы Air Cairo в Египет.

В компании отметили, что перелеты на Southwind из Москвы с посадкой в Турции будут выполняться только до устранения неполадок со стороны египетского перевозчика.

«Агентства обо всех изменениях информированы заранее по тем почтовым адресам, которые они разместили в своих личных кабинетах. Если там же размещены корректные адреса туристов, то и потребители получили уведомления», - говорят в компании.

Обратно пассажиры возвращаются в том же порядке – с техпосадкой на турецком курорте.

/TOURBUS.RU