«Яндекс Путешествия»: каждый десятый россиянин выбирает тур благодаря соцсетям

Согласно результатам опроса, проведенного сервисом «Яндекс Путешествия», большинство россиян (39%) всегда спонтанно решают, куда отправиться в путешествие. При этом для части респондентов не последнюю роль в выборе направления играют рекомендации друзей и знакомых (25%) и тематические программы и сайты (16%).

А вот каждый десятый россиянин решает, куда поехать исходя из того, что видит в социальных сетях.

Увидев интересное место в социальной сети или другом источнике, 34% респондентов начнут искать дополнительную информацию, чтобы продумать поездку. 28% сохранят себе локацию на будущее и вернутся к ней при планировании отпуска.

22% подойдут к вопросу практично — попробуют изначально определить, сколько такое

путешествие может стоить. Еще 9% начнут спрашивать друзей или знакомых об этом месте, а 4% начнут сразу искать билеты и отели.

3% сообщили, что если им очень понравится место, то они готовы будут сразу забронировать билеты и номер в отеле.

Также на мнение 40% россиян при выборе места, куда поехать, так или иначе влияют блогеры и других публичные лица. Причем 5% из них могут отправиться куда-то исключительно по рекомендации известной личности или после просмотра тревел-шоу. 20% честно отмечают, что в решении, куда съездить, полностью полагаются на мнение людей из своего окружения.

Почти 90% респондентов также с интересом наблюдают за тем, как кто-то из их друзей, знакомых или родственников делится контентом из путешествий: 32% следят за такими публикациями всегда, 30% — только если интересен сам человек, а 24% — только если их привлекло само место.

Почти половина опрошенных (48%), видя в социальных сетях, как кто-то путешествует, чувствуют мотивацию самим собраться в поездку, 32% — радость. 17% не испытывают ничего, а 2% честно признаются, что их это раздражает.

При этом россияне сами любят делиться с друзьями и подписчиками своими поездками: для 35% важно выложить в социальные сети фотографии и видео из своих путешествий, еще 9% отметили что для них это первостепенно. Около 15% всегда делятся в Интернете своими поездками, 29% — только, если их что-то сильно впечатлило.

А вот около трети (33%) опрошенных россиян практически никогда ничего не публикуют из своих поездок, оставляя фото и видео для себя и своих близких.

В опросе «Яндекс Путешествий» участвовали 1303 граждан РФ старше 18 лет. Опрос проводился в феврале 2024 года во всех федеральных округах России.

/TOURBUS.RU