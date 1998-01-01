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07 марта
Где российские туристы отметят первый весенний праздник?
Туроператоры проанализировали изменения спроса на отдых в праздничные выходные, приуроченные к 8 марта
Как сообщает АТОР, туроператоры отмечают рост количества бронирований на праздничные выходные, приуроченные к 8 марта. В сравнении с первой декадой марта 2023 года объемы продаж на мартовские праздники выросли у нишевых туроператоров в среднем на 10-15%, а у крупных федеральных и внутренних – значительно больше.
Одна из главных причин увеличения спроса на поездки с захватом 8 марта – большее, в сравнении с прошлым годом, количество праздничных дней.
«Спрос на поездки в праздничные даты всегда зависит, в том числе, от количества выходных дней. Чем больше выходных, тем выше спрос. Например, в этом году на февральские праздники выпало три дня выходных, в 2023 году их было четыре. Соответственно, в сравнении с прошлым годом, спрос на февральские праздничные заезды в 2024 году сократился на 15%. Обратная тенденция по мартовским праздникам: из-за трехдневных выходных в этом году спрос на праздничные заезды на 8 марта в сравнении с 2023 годом у нас в компании увеличился в 1,5 раза», – рассказал генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
В компании «Интурист» фиксируют 36%-ный рост продаж на мартовский праздничный период относительно 2023 года, связывая это с открытием новых и увеличением количества уже существующих прямых рейсов в зарубежные страны. Так, количество направлений, которые выбрали клиенты «Интуриста», в сравнении с мартом 2023 года увеличилось в два раза.
По мнению представителей PAC Group и BSI Group, спрос на мартовские праздники традиционно растет и просто по причине наступления теплой весны. Например, на черноморских курортах России в предстоящие мартовские выходные обещают плюс 15-17 °C . Комфортная весенняя погода устанавливается и в странах Закавказья и Узбекистане, которые подходят для экскурсионных поездок.
«Люди устали от долгой зимы и хотят сменить обстановку. По этой причине популярны как короткие заезды в отели, где есть подогреваемые бассейны и SPA-комплексы, так и туры в Азербайджан, Армению и Грузию, где в марте уже солнечно и тепло», – констатируют и в BSI Group.
В компаниях Pegas Touristik, Fun&Sun, «Русский Экспресс», Space Travel, ICS Travel Group и ITM group отмечают стабильный сезонный спрос на мартовские и февральские праздники на выездных направлениях.
Эксперты подчеркивают: заграничные поездки, как правило, планируют заблаговременно, отправляясь заграницу на существенно более длинные, чем три дня.
Исключение – страны ближнего зарубежья и Стамбул в Турции, куда можно долететь за несколько часов. По наблюдениям экспертов Space Travel, по этим направлениям чаще востребованы сити-туры продолжительностью 3-4 ночи.
По агрегированным данным туроператоров, в ТОП-10 самых бронируемых направлений с захватом 8 марта входят ОАЭ, Таиланд, Россия, Египет и Турция. В первой десятке по спросу – Шри-Ланка, Мальдивы, Куба, Китай/Вьетнам, а также страны ближнего зарубежья.
По данным туроператора Let’s Fly, на мартовские выходные количество заявок на туры в ОАЭ увеличилось по сравнению с прошлым годом на 48%, в Таиланд – на 46%, в Турцию – в 2,2 раза, на Шри-Ланку – в 1,6 раза.
В «Интуристе» и BSI Group также обращают внимание на оживление спроса на туры в страны Европы, в первую очередь, Италию и Францию. У туроператора PAC Group рейтинг продаж возглавляют морские круизы за рубежом. Есть и редкие по нынешним временам направления: так, клиенты PAC Group на 8 марта отправились в Исландию, а на февральские праздники – во Французскую Полинезию.
У ITM Group также востребованы Индонезия, Япония и Филиппины. В Space Travel отмечают популярность сити-туров в Стамбул, а также в Баку и Тбилиси.
На внутреннем рынке лидером по количеству бронирований на праздничные даты традиционно остается Краснодарский край.
Туристы активно бронируют как короткие туры в Сочи, Анапу и Геленджик, так и поездки на горнолыжные курорты Красной Поляны. По статистике продаж Let’sFly, доля Краснодарского края в бронированиях туров на 8 марта составляет 55%.
В первую пятерку по спросу на 8 марта внутри России, кроме Краснодарского края, также входят Кавказские Минеральные воды, Москва, Санкт-Петербург и Калининград. Далее в ТОП-10 идут Подмосковье, Карелия, Дагестан, Казань, и горнолыжные курорты Шерегеш, Домбай и Архыз.
/TOURBUS.RU
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