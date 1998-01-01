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07 марта
Активные, образованные, с детьми: какие туристки приезжают в Петербург
Cпециалисты «Турбарометра Санкт Петербурга» составили среднестатистический портрет гостьи Северной столицы
Как рассказали нам сегодня в пресс-службе Комитета по развитию туризма С-Петербурга, специалисты «Турбарометра Санкт Петербурга» проанализировали данные последних трех лет и составили среднестатистический портрет гостьи Северной столицы.
Около трети петербургских туристок – молодые, активные, образованные путешественницы в возрасте от 18 до 34 лет. 27% приходится на дам от 35 до 44 лет, еще 23% – от 45 до 54 лет. Многие из них приезжают в Петербург с детьми, с ранних лет прививая им любовь к городу на Неве. Доля таких семейных посещений с каждым годом растет.
Обычно представительницы прекрасного пола проводят в Северной столице шесть-семь дней, их средний чек за поездку составляет около 45 тысяч рублей.
В то же время растет популярность сити-брейков – коротких поездок, чаще всего на выходные. Это хороший способ ненадолго отвлечься от рутины, отдохнуть и вдохновиться на новые поездки в гостеприимный Петербург.
Половина туристок определяют основную цель своего визита в Северную столицу как культурно-познавательную. Также весомыми поводами для поездки в город на Неве для них являются встречи с друзьями и родственниками и участие в деловых мероприятиях.
Выбирая отель для проживания, гостьи Петербурга чаще всего отдают предпочтение гостиницам категории 3 и 4 звезды. У женщин с детьми нередко пользуются востребованностью апарт-отели. При этом аналитики «Турбарометра» отмечают небольшую глубину бронирования – путешественницы принимают решения спонтанно и откладывают резервирование места для размещения на последние дни перед поездкой.
Одним из основных источников информации о гостеприимном Петербурге является официальный туристский портал Visit Petersburg, помогающий спланировать идеальную поездку в город на Неве и сориентироваться в богатстве предложений. Так, этой весной туроператоры Северной столицы подготовили для путешественников и путешественниц около 300 туров, которые раскрывают наш город с разных сторон.
Кстати, по статистике, женщины остаются особенно довольны поездкой в Петербург. 91% из них заявляют о готовности рекомендовать путешествие в Северную столицу.
/TOURBUS.RU
Фото предоставлено Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга
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