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Активные, образованные, с детьми: какие туристки приезжают в Петербург

Cпециалисты «Турбарометра Санкт Петербурга» составили среднестатистический портрет гостьи Северной столицы

Как рассказали нам сегодня в пресс-службе Комитета по развитию туризма С-Петербурга, специалисты «Турбарометра Санкт Петербурга» проанализировали данные последних трех лет и составили среднестатистический портрет гостьи Северной столицы.

Около трети петербургских туристок – молодые, активные, образованные путешественницы в возрасте от 18 до 34 лет. 27% приходится на дам от 35 до 44 лет, еще 23% – от 45 до 54 лет. Многие из них приезжают в Петербург с детьми, с ранних лет прививая им любовь к городу на Неве. Доля таких семейных посещений с каждым годом растет.

Обычно представительницы прекрасного пола проводят в Северной столице шесть-семь дней, их средний чек за поездку составляет около 45 тысяч рублей.

В то же время растет популярность сити-брейков – коротких поездок, чаще всего на выходные. Это хороший способ ненадолго отвлечься от рутины, отдохнуть и вдохновиться на новые поездки в гостеприимный Петербург.

Половина туристок определяют основную цель своего визита в Северную столицу как культурно-познавательную. Также весомыми поводами для поездки в город на Неве для них являются встречи с друзьями и родственниками и участие в деловых мероприятиях.

Выбирая отель для проживания, гостьи Петербурга чаще всего отдают предпочтение гостиницам категории 3 и 4 звезды. У женщин с детьми нередко пользуются востребованностью апарт-отели. При этом аналитики «Турбарометра» отмечают небольшую глубину бронирования – путешественницы принимают решения спонтанно и откладывают резервирование места для размещения на последние дни перед поездкой.

Одним из основных источников информации о гостеприимном Петербурге является официальный туристский портал Visit Petersburg, помогающий спланировать идеальную поездку в город на Неве и сориентироваться в богатстве предложений. Так, этой весной туроператоры Северной столицы подготовили для путешественников и путешественниц около 300 туров, которые раскрывают наш город с разных сторон.

Кстати, по статистике, женщины остаются особенно довольны поездкой в Петербург. 91% из них заявляют о готовности рекомендовать путешествие в Северную столицу.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга



