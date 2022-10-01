«Яндекс Путешествия»: Россияне активнее бронируют отдых за рубежом

Особенно вырос спрос на бронирование отелей в Южной Корее, Таиланде, Венгрии и Испании

По данным поиска авиабилетов и бронирования отелей сервиса «Яндекс Путешествия», в 2024 году россияне стали активнее планировать путешествия за границу. Сильнее

всего спрос на бронирование отелей у россиян растет к странам Азии и Европы, - сообщили нам в пресс-службе сервиса.

Самый большой рост ранних бронирований на летний период зафиксирован на азиатски х направлениях, преимущественно в Китае. Аналитики зафиксировали повышенный спрос на отели летом этого года в Южной Корее (+900%), Таиланде (+505%) (сравнение спроса на бронирование отелей на лето 2024 года в период с 01.10.2022 до 25.02.2023 против периода с 01.10.2023 до 25.02.2024).

Интересно, что в планах пользователей в этом году открыть для себя и новые направления — например, количество ранних бронирований в Киргизии увеличилось на 320%.

Помимо этого россияне стали чаще планировать путешествия в Европу — в топе самых востребованных на лето Франция и Италия.

Также среди востребованных европейских стран для летнего отдыха Венгрия и Испания, где количество броней отелей выросло на 520% и 272% соответственно.

Третьими по популярности для раннего бронирования стали страны ближнего зарубежья.Так сервис фиксирует рост бронирований на поездки в Грузию (+263%), Казахстан (+188%), Беларусь (+138%) и Абхазию (+127%).

Также из близлежащих зарубежных направлений летом россияне планируют поездки в Узбекистан (+69%), Армению (+57%) и Азербайджан (+49%).

Ранее сервис «Яндекс Путешествия» провел опрос среди жителей разных регионов страны и выяснил, какие планы по путешествиями строят россияне в 2024 году.

Как показал опрос, 58% респондентов больше всего в этом году хотят отправиться на море, а 23% с удовольствием бы посетили новые города. Еще около 15% мечтают о горах, а 2% — о путешествии в джунгли и тропические леса.

При этом больше половины (53%) планируют в этом году открыть для себя новые направления, в то время, как 46% опрошенных собираются поехать туда, где уже были.

Что касается географических предпочтений, то 59% россиян хотели бы попутешествовать в пределах страны. Самым популярным направлением, куда респонденты больше всего хотели бы отправиться, оказался Санкт-Петербург и Ленинградская область — сюда хочет поехать 41% россиян.

Далее следует Краснодарский край (39%) и только потом Москва (26%). В топ самых востребованных для путешествий регионов вошли республика Карелия (20%), Калининградская область (18%), Алтайский край (18%) и республика Дагестан (14%).

Также россияне с удовольствием отправились бы в республику Алтай (11%), Татарстан (11%) и Ставропольский край (8%). Для тех 41%, кто мечтает о загранице, самыми популярными направлениями стала Европа, страны ближнего зарубежья и Азия.

/TOURBUS.RU