Новости

Россиянки выбрали самые безопасные направления для отдыха с подругами

В лидерах — Беларусь, Таиланд и Китай

В преддверии 8 марта эксперты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru опросили более 3 000 пользовательниц социальных сетей и мессенджеров и выяснили, какие направления внутри страны и за ее пределами россиянки считают наиболее безопасными для женского туризма.

Как оказалось, Белоруссия лидирует по уровню доверия российских путешественниц – почти каждая вторая туристка отдала свой голос за эту страну (45%). Примечательно, что Белоруссия обогнала даже ОАЭ и государства Европы – на эти направления пришлось по 24% ответов.

Среди предложенных азиатских направлений участницы опроса высоко оценили Таиланд – 16% выбрали бы эту страну для отдыха с подругами, не беспокоясь о безопасности.

С небольшим отрывом страна опередила Китай, за который проголосовали 12% респондентов, а также Шри-Ланку – 7%.

Около 13% российских туристок без сомнений отправились бы с подругами на отдых в Турцию. Заметно меньше голосов получили Грузия (8%), Узбекистан (5%) и Египет (4%). В ходе опроса участницы также выделили Японию и Норвегию в качестве одних из самых безопасных государств.

Среди российских направлений наибольшее доверие вызывает Калининградская область – почти половина опрошенных назвали этот город самым безопасным для жестких путешествий (42% голосов).

Кроме того, высоким доверием пользуются города Золотого кольца – каждая третья туристка готова отправиться по туристическому маршруту с подругами.

Также в топ мест входят регионы для активного отдыха: каждая четвертая респондентка посетила бы Байкал и Карелию. Каждая пятая туристка доверяет Татарстану, 18% участниц опроса – Краснодарскому краю. Несколько меньше ответов пришлось на Дальний Восток и Мурманскую область – по 12%.

Несмотря на то что Карачаево-Черкесия и Дагестан получили наименьшую долю голосов – 8% и 4% соответственно, многие туристки поделились положительным опытом путешествий в эти регионы и выразили намерение побывать там снова.

Также накануне праздника специалисты Ostrovok.ru проанализировали бронирования российских туристов на период выходных дней (с 8 по 10 марта 2024 года) и выявили направления, где спрос на размещение в отелях и апартаментах заметно вырос относительно прошлого года. Например, Мурманск отличился ростом на 40%, Шерегеш – на 33%, Москва – на 28%, Кировск – на 21%, Листвянка – на 14%, Новосибирск – на 12%, Иркутск – на 8%.

В то же время самыми популярными городами для путешествий стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Эсто-Садок, Иркутск, Калининград, Мурманск, Нижний Новгород и Ярославль.

Что касается зарубежных поездок на праздничные выходные, по ним наблюдается рост спроса на 11% относительно прошлого года. В список самых востребованных стран входят Белоруссия, Таиланд, Турция, ОАЭ, Италия, Узбекистан, Азербайджан, Армения, Франция и Япония.

Среди городов лидирующие позиции занимают Минск, Стамбул, Дубай, Бангкок, Паттайя, Пхукет, Ереван, Баку, Тбилиси, Париж.

/TOURBUS.RU