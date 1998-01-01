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07 марта
Эксперты: Объем бронирования летней Турции заметно превышает прошлогодний

Цены на ряд отелей сейчас ниже прошлогодних на 10-20%


 

Как сообщает РСТ, Турция по бронированиям на летний сезон занимает первое место у туроператоров, причем объем продаж заметно превышает прошлогодний уровень.

Рост популярности направления эксперты связывают с разумной ценовой политикой – в отличие от прошлого года, сейчас наблюдается снижение цен на 10-20%, хотя и не во всех отелях.

 

В компании Fun&Sun максимальное количество заявок по акции раннего бронирования пришлось на май, июнь и июль, но берут и август-сентябрь. Глубина продаж достигает ноября.

«По объемам бронирования в марте туры в Турцию в топе продаж, туристы предпочитают курорты Анатолийского побережья. В среднем собираются провести на отдыхе те же 9 ночей, как и годом ранее. А вот средний чек – ниже прошлогоднего на 10%, для тура на двоих он стартует от 230 тыс. рублей», – сообщила руководитель по связям с общественностью Ольга Иванова.

 

В предстоящем сезоне оператор планирует летать в страну из 17 российских городов на самолетах «Уральских авиалиний», Red Wings, Corendon, Pegasus, Azur Air и Azimut. Из Москвы и Санкт-Петербург полетная программа заявлена в Анталью и Даламан, а также в Бодрум только из Москвы.

«Планируем расширение объемов перевозки в Бодрум и Даламан из регионов», – добавила она.

 

Как отметила руководитель пресс-службы компании Anex Виктория Худаева, предварительные итоги раннего бронирования показывают высокую заинтересованность россиян в турецких курортах.

«Раннее бронирования в этом году началось раньше и идет активнее, чем в прошлом, так как к этому сезону отельеры по итогам работы с туроператорами предложили цены на 20% ниже прошлогодних. Конечно, Турция – лидер спроса, впрочем, как и все последние годы.

В общем объеме наших продаж выросла доля пятизвездочных отелей: в прошлом году она составляла около 80%, в этом – уже более 90%», – уточнила эксперт.

Из курортов туристы чаще всего выбирают Сиде, Аланию, Белек, Кемер, многие останавливаются в отелях Анталии. На Эгейском побережье в лидерах спроса Бодрум, Мармарис, Фетхие и Кушадасы. Средний чек составляет порядка €3 тыс.

 

По оценке директора по связям с общественностью компании «Интурист» Дарьи Домостроевой, раннее бронирование по Турции уже в три раза опережает показатели прошлого года. Наибольшей популярностью пользуются недорогие отели 4* и 5* в поселках Окурджалар (Алания) и Кызылыгач (Сиде, Магавгавт) и Богазкент (Белек).

«Некоторые отели снизили цены в валюте на 10-20%, часть оставили на уровне прошлого года. Повысили цены только самые востребованные объекты, которым позволяет это делать загрузка. Средний чек на человека равен примерно 1000 евро, средняя продолжительность поездки – 9 дней», – говорит она.

 

По данным сети «Магазины горящих путевок», Турция в марте на первом месте и по продажам в турагентствах. Средний чек на двоих составляет 179 тыс. рублей. В первую пятерку входят также Египет, Россия, Таиланд и ОАЭ.

В 2023 годе Турцию посетило 6,3 млн российских туристов, что на 20% больше, чем годом ранее.

/TOURBUS.RU


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