Турецкие музеи в этом году дорожают уже в третий раз

Власти Турции с 1 марта снова увеличили стоимость посещения музеев и археологических объектов. Как считают эксперты Российского союза туриндустрии, это повышение будет более чувствительным для самостоятельных туристов.

В экскурсиях, организованных туроператорами, подорожание будет не так заметно, поскольку для них действуют специальные групповые тарифы, - сообщает RTN.

Как сообщают турецкие СМИ, нынешнее повышение – уже третье в этом году.

Кроме того, сборы для иностранных гостей теперь будут определяться в евро, а оплата будет производиться по ежедневному обменному курсу. Скидка в 20% для туристических групп сохраняется.

Директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева рассказала, что полноценные экскурсионные туры по Турции, прежде всего, в Стамбул, покупают 10% туристов. «Но это не значит, что остальные не посещают экскурсии, просто они их берут уже на месте», – заметила она.

Повышение цен будет особенно чувствительно для самостоятельных туристов, посещающих Турцию, считает представитель «Интуриста». Для тех, кто выбирает групповые поездки, повышение стоимости будет менее заметным, так как у туроператоров специальные цены и групповые тарифы на билеты.

По словам г-жи Домостроевой, в Стамбуле экскурсионный групповой тур оказывается однозначно выгоднее, чем когда туристы берут билеты отдельно в каждый музей. К тому же туристам не надо стоять в очереди – они проходят по общему билету.

Руководитель направления компании «Ванд Тревел» Татьяна Маркова называет рост цен чувствительным.

«Мы будем обсуждать вопрос с партнерами и стараться, чтобы это не сказалось на стоимости экскурсионного пакета в Турцию. Спрос на познавательные поездки устойчивый, у нас примерно 50 на 50 продаются туры в Стамбул и более длительные программы по всей стране «По следам великих цивилизаций».

Одна из наиболее востребованных программ в Стамбул – на цветение тюльпанов в начале апреля. Поездки продаются и с экскурсиями, и без них. В целом глубина бронирований очень хорошая, до осени», – рассказала она.

Самые посещаемые достопримечательности Турции – главный дворец Османской империи Топкапы и храм Айя-София в Стамбуле, а также древний город Эфес, расположенный на западе страны недалеко от Измира. С прошлого года стоимость посещения Топкапы выросла с 27 до 48 евро, Галатской башни – с 17 до 30, Эфеса – с 20 до 40, древнего города Иераполиса (Памуккале) – с 20 до 30. Для сравнения, в 2019 посетить Памуккале можно было за 10 евро.

Гёреме в Каппадокии подорожал с 15 до 20 евро, входной билет к руинам Трои теперь обойдется в 27 евро вместо 10, то есть почти втрое дороже. Вход в знаменитый храм Айя-София в Стамбуле с начала этого года перестал быть бесплатным – теперь иностранные туристы должны платить за вход 25 евро.

Эксперты связывают подорожание входных билетов в музеи, прежде всего, с падением лиры. В прошлом году инфляция в Турции приблизилась к 60%. Правда, по данным международных агрегаторов билетов GetYourGuide и TicketLens, с 2019 по 2023 год цены на посещение достопримечательностей выросли во всем мире в среднем на 18%.

В исследование вошли 27 популярных туристических городов. При этом в отдельных случаях скачок цен был гораздо более резким, чем в среднем по миру.

Например, посещение знаменитого небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае с гурме-обедом и трансфером за последние четыре года стало дороже на 154%: его цена выросла с $344 в 2019 году до $873 в 2023. Колесо обозрения «Лондонский глаз» подорожало на 59%.

Турция оказалась направлением, где зафиксирован наиболее значительный рост цен, он составил в среднем 35%, или плюс $31, в 2023 году по сравнению с 2019. И это по данным на середину 2023 года, то есть без учета последнего подорожания.

/TOURBUS.RU