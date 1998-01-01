|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
06 марта
Горячие авиановости
«Уральские авиалинии» возобновят рейсы в Китай/ Аэропорт на курорте Шерегеш откроется в 2027 году/ «ИрАэро» открывает регулярные рейсы из Нижнего Новгорода в Баку
«Уральские авиалинии» возобновят рейсы в Китай
Авиакомпания "Уральские авиалинии с 4 апреля приступит к выполнению регулярных рейсов по маршруту Екатеринбург — Пекин, сообщает пресс-служба перевозчика.
Вылеты будут осуществляться на A319 три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам. В весенне-летнем сезоне принимать пассажиров авиакомпании будет новый китайский аэропорт Дасин, говорится в пресс-релизе.
Кроме того, с середины мая авиакомпания планирует возобновить полеты из Екатеринбурга в Харбин.
Ранее в пресс-службе "Уральских авиалиний" "Интерфаксу" сообщали, что авиакомпания планирует запустить прямые регулярные рейсы в Китай и из других городов РФ.
В настоящее время за рубеж авиакомпания летает в ОАЭ, Киргизию, Таджикистан, Азербайджан, Турцию, Армению и Узбекистан.
Как сообщалось, "Уральские авиалинии" заметно расширили полетную программу за рубеж после того, как в конце 2023 года завершили процесс страхового урегулирования в отношении 19 самолетов Airbus с группой AerCap.
До пандемии коронавируса "Уральские авиалинии" летали из Екатеринбурга и Владивостока в Пекин, из Екатеринбурга, Владивостока и Красноярска в Харбин, а также из Екатеринбурга в китайские Сиань и Ордос.
Аэропорт на курорте Шерегеш откроется в 2027 году
Ввод в эксплуатацию аэропорта на горнолыжном курорте Шерегеш запланирован на 2027 год, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области.
"В настоящее время разрабатывается проект аэродромных сооружений и подъездной дороги", — говорится в сообщении.
Вместе с тем, не раскрывается, каким образом решен вопрос об источнике финансирования строительства аэродромной инфраструктуры.
Согласно тексту опубликованного в конце января постановления регионального правительства об утверждении стратегии развития спортивно-туристического комплекса Шерегеш до 2035 года, предварительная стоимость строительства "аэродромных сооружений и инфраструктуры, аэронавигационных объектов управления воздушным движением составляет 19,079 млрд рублей".
Строительство подъездной дороги к аэропорту в документе предварительно оценивается в 8 млрд рублей, в том числе 285,5 млн рублей — проектно-изыскательские работы.
Как сообщалось, в ноябре 2023 года замгендиректора ООО "Новапорт Холдинг" (инвестор строительства терминального комплекса) Евгений Янкилевич оценивал объект в 10 млрд рублей.
«ИрАэро» открывает регулярные рейсы из Нижнего Новгорода в Баку
Авиакомпания "ИрАэро" с 4 апреля открывает прямые регулярные рейсы из Нижнего Новгорода в Баку, сообщиает пресс-служба нижегородского аэропорта.
Отмечается, что это новое для авиакомпании направление. Рейсы запланированы с частотой один раз в неделю.
Вылеты из Баку будут осуществляться по средам в 21:00, прибытие в Нижний Новгород в 23:00. Из Нижнего Новгорода в столицу Азербайджана вылеты в 01:00 четверга, прибытие в Баку в 05:00.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2024 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72