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«Уральские авиалинии» возобновят рейсы в Китай/ Аэропорт на курорте Шерегеш откроется в 2027 году/ «ИрАэро» открывает регулярные рейсы из Нижнего Новгорода в Баку

«Уральские авиалинии» возобновят рейсы в Китай

Авиакомпания "Уральские авиалинии с 4 апреля приступит к выполнению регулярных рейсов по маршруту Екатеринбург — Пекин, сообщает пресс-служба перевозчика.

Вылеты будут осуществляться на A319 три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам. В весенне-летнем сезоне принимать пассажиров авиакомпании будет новый китайский аэропорт Дасин, говорится в пресс-релизе.

Кроме того, с середины мая авиакомпания планирует возобновить полеты из Екатеринбурга в Харбин.

Ранее в пресс-службе "Уральских авиалиний" "Интерфаксу" сообщали, что авиакомпания планирует запустить прямые регулярные рейсы в Китай и из других городов РФ.

В настоящее время за рубеж авиакомпания летает в ОАЭ, Киргизию, Таджикистан, Азербайджан, Турцию, Армению и Узбекистан.

Как сообщалось, "Уральские авиалинии" заметно расширили полетную программу за рубеж после того, как в конце 2023 года завершили процесс страхового урегулирования в отношении 19 самолетов Airbus с группой AerCap.

До пандемии коронавируса "Уральские авиалинии" летали из Екатеринбурга и Владивостока в Пекин, из Екатеринбурга, Владивостока и Красноярска в Харбин, а также из Екатеринбурга в китайские Сиань и Ордос.

Аэропорт на курорте Шерегеш откроется в 2027 году

Ввод в эксплуатацию аэропорта на горнолыжном курорте Шерегеш запланирован на 2027 год, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области.

"В настоящее время разрабатывается проект аэродромных сооружений и подъездной дороги", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, не раскрывается, каким образом решен вопрос об источнике финансирования строительства аэродромной инфраструктуры.

Согласно тексту опубликованного в конце января постановления регионального правительства об утверждении стратегии развития спортивно-туристического комплекса Шерегеш до 2035 года, предварительная стоимость строительства "аэродромных сооружений и инфраструктуры, аэронавигационных объектов управления воздушным движением составляет 19,079 млрд рублей".

Строительство подъездной дороги к аэропорту в документе предварительно оценивается в 8 млрд рублей, в том числе 285,5 млн рублей — проектно-изыскательские работы.

Как сообщалось, в ноябре 2023 года замгендиректора ООО "Новапорт Холдинг" (инвестор строительства терминального комплекса) Евгений Янкилевич оценивал объект в 10 млрд рублей.

«ИрАэро» открывает регулярные рейсы из Нижнего Новгорода в Баку

Авиакомпания "ИрАэро" с 4 апреля открывает прямые регулярные рейсы из Нижнего Новгорода в Баку, сообщиает пресс-служба нижегородского аэропорта.

Отмечается, что это новое для авиакомпании направление. Рейсы запланированы с частотой один раз в неделю.

Вылеты из Баку будут осуществляться по средам в 21:00, прибытие в Нижний Новгород в 23:00. Из Нижнего Новгорода в столицу Азербайджана вылеты в 01:00 четверга, прибытие в Баку в 05:00.

/TOURBUS.RU