Гостей Петербурга ждут в уникальном Музее специй

В музее готовы к росту турпотока в высокий сезон и подготовили программы для разных целевых групп

В городе на Неве много современных, необычных, оригинальных музеев, которые могут быть интересны взрослым и детям. Городское туристско-информационное бюро Комитета по развитию туризма знакомит петербургских туроператоров с такими экспозициями в рамках проекта «Музейные вечера». Последняя встреча прошла в Музее специй, - рассказали нам в пресс-службе Комитета.

Самая большая кладовая специй России располагается в историческом здании на Васильевском острове, которое заслуживает отдельного рассказа. Это доходный дом купца Василия Громова, где в разное время проживали поэт и переводчик Александр Струговщиков и Николай Чернышевский, написавший здесь трактат «Антропологический примат в философии».

Именно в этом доме вела свой блокадный дневник одиннадцатилетняя Таня Савичева.

Во время экскурсии посетителей знакомят с особенностями производства приправ и пряностей, которые использует каждая хозяйка.

В музее есть зал и с экзотическими специями, где экскурсоводы раскрывают некоторые секреты. Например, как отличить настоящий шафран от поддельного: «Достаточно просто залить его кипятком и, если настой приобрел рыжий или красный оттенок, значит, перед вами подделка. Настоящая шафрановая вода имеет цвет золота».

По мнению представителя туроператора Анны Павловой, Музей специй представляет интерес для туристов любого возраста: «Мне всегда казалось, что я знаю много разных приправ, однако после экскурсии у меня появилось желание продолжить изучение специй, которые дарят нам целый мир разнообразных вкусов и запахов».

Туроператоры отметили насыщенную экскурсионную программу музея. Для детей младшего школьного возраста здесь проводят квесты, а для старшеклассников – кулинарные мастер-классы. Интерактивные мероприятия знакомят гостей с разнообразными кухнями мира и учат смешивать приправы и специи так, как это делают лучшие шеф-повара России.

«В преддверии праздника 8 Марта хочется порекомендовать всем бабушкам, мамам и дочерям обязательно посетить петербургский Музей специй, который подарит хорошее настроение, даст много новых знаний и умений и сделает вашу жизнь ярче и вкуснее», – заключила представитель туроператора Ирина Субботина.

Участники встречи обменялись мнениями о возможном сотрудничестве и составлении совместной программы туристского маршрута для всей семьи.

Специалисты музея заверили, что могут предложить программы, ориентированные на разные целевые группы, и готовы к росту турпотока в высокий сезон.

/TOURBUS.RU

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