Депутаты хотят ввести «въездной сбор» для иностранцев

Сбор предлагается взимать с иностранных граждан, въезжающих в Россию без виз

Как сообщает «Интерфакс», депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) внесли в Госдуму пакет законопроектов, согласно которым предлагается ввести понятие «въездной сбор» и взимать его с иностранцев, приезжающих в Россию без виз.

«Для иностранных граждан или лиц без гражданства, прибывающих в Россию в порядке, не требующем получения визы, устанавливается новый вид сбора, оплачиваемый при въезде», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как отмечается в документе, нововведение обусловлено большими тратами на депортацию мигрантов из государственного бюджета. По данным МВД, в 2023 году было депортировано 70 тыс. мигрантов, на это было потрачено 336 млн рублей из федерального бюджета.

«В этой связи предлагается изменение существующего порядка депортации иностранных граждан в части установления въездного сбора для иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в безвизовом порядке, что восполнит существующие траты бюджета на депортацию», — подчеркивается в пояснительной записке.

По словам авторов законопроекта, размер сбора и порядок его оплаты должно устанавливать правительство РФ.

«Денежные средства, полученные за счет взимания въездного сбора от иностранных граждан, прибывающих на территорию Российской Федерации в безвизовом режиме, будут направлены на последующую их депортацию в случае необходимости», — говорится в документе.

В пояснительной записке также уточняется, что если иностранный гражданин не оплатил сбор, то ему будет отказано во въезде в Россию.

В настоящее время депортация иностранца, прибывающего в Россию в рамках безвизового въезда, осуществляется либо за счет самом гражданина, либо за счет принимающей стороны. Если эти пункты не соблюдены, то депортация проводится за счет федерального бюджета.

При этом законопроект предусматривает сохранение процедуры депортации иностранцев, прибывших в Россию по визе, поскольку эта группа граждан малочисленна, а «депортация производится исключительно за счет депортируемых и не требует дополнительных трат бюджета РФ».

/TOURBUS.RU