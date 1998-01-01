Секреты идеального взаимодействия, продвижение внутренних дестинаций и планы на предстоящий летний сезон

Опубликована деловая программа VI Конгресса турагентов, который состоится 15-16 марта в Центре Международной Торговли в Москве (Краснопресненская набережная, 12).

Мероприятие организовано Российским союзом туриндустрии (РСТ), компанией “Слетать.ру”, туроператорами Fun&Sun и “Алеан”, а также сетью отелей RIXOS. Генеральными партнерами Конгресса выступили курорт “Красная Поляна” и Министерство по туризму Ярославской области. Генеральный партнер вечернего мероприятия - Chateau Tamagne.

15 марта деловая программа стартует пленарной сессией “Проблемы и перспективы развития агентской деятельности в условиях глобальных изменений”. В ней примут участие генеральный директор Fun&Sun Владимир Рубцов, управляющий директор “Слетать.ру” Евгений Данилович, представители Государственной Думы и Министерства экономического развития. Модерировать сессию будет президент РСТ Илья Уманский.

В первый день также пройдет панельная дискуссия “Что важно знать турагенту в 2024 году”. На ней выступят создатель профессионального сообщества "Страна туризма" и закрытого клуба "Турмиллионер” Диана Фердман, основатель профессионального сообщества Radio Travel и директор "Меридиан-Тур” Анжела Галкина, учредитель и генеральный директор ООО «Сеть туристических агентств «Турсливки» Дмитрий Рукосуев.

Руководитель Комитета РСТ по правовым вопросам, генеральный директор и основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов расскажет об "Актуальных вопросах применения законодательства в сфере туризма".

О возможностях использования технологичных инструментов и онлайн-сервисов для увеличения прибыли турагентств расскажут управляющий директор B2B. Ostrovok Дарья Кочеткова, руководитель Комитета РСТ по стартапам и основатель сообщества “Travel Startups” Леонид Пустов и руководитель отдела разработки Wildberries.Travel Родион Бычков.

Генеральный партнер Конгресса курорт Красная Поляна проведет сессию “Идеальная схема взаимодействия туроператоров, турагентов и отелей”. В числе спикеров - заместитель генерального директора “Алеан” Дмитрий Попов, начальник отдела контрактинга коммерческого департамента туроператора Anex Анна Абашкина, соавтор проекта “Best Russia” Эллина Акиньшина.

Прогнозами на предстоящий летний сезон в Турции и итогами туристического сезона в Египте поделится сеть отелей RIXOS, о создании новых летних впечатлений расскажут представители туроператора “Тари-Тур”. Руководитель департамента по работе с туристическими агентствами национального туроператора “Алеан” Павел Шашлов и генеральный директор “Дельфин” Сергей Ромашкин расскажут о внутреннем туризме в сессиях - “Маршрут построен 2024” и “Внутренний туризм 2024: тренды, прогнозы”.

Отдельный блок будет посвящен продвижению внутренних туристических направлений. Генеральный партнер Конгресса Министерство по туризму Ярославской области представит Ярославль - “Ярославия” - новое слово в туристическом продукте России”. Генеральный директор компании «Индивидуальный туристический сервис» Виктория Шамликашвили проведет панельную дискуссию "Неизвестный Санкт-Петербург", а генеральный директор “СканТур” Роман Цветков расскажет, как продвигать экскурсионные туры по России на примере Карелии и Северо-Запада.

И это только часть программы, которая ожидает участников на VI Конгрессе турагентов. С программой можно ознакомиться на сайте

Конгресс пройдет в формате двухдневного образовательного интенсива и соберет около 2 000 участников - турагентов со всей России и около 50 экспертов. Свое участие в деловой программе уже подтвердили руководители туроператоров и сервисных компаний - Coral Travel, “ПАКС”, Anex, “Арт-Тур”, ТEZ Tour, “Тари-Тур СПБ”, “Дельфин”, “Мультитур”, Space Travel, “Мой Агент”, “Инфофлот”, В2В.Ostrovok, “Академ-онлайн”, “Вконтакте”, “Турвизор”, “Броневик Онлайн”, Best Доктор, “Карелия Гид” и многие другие.

Для участников из регионов действуют специальные предложения по размещению в гостиницах Москвы. Подробная информация - на сайте мероприятия.

Информационные партнеры Конгресса: RATA-news, Profi.Travel, Welcome Times, Radio Tourist, ProHotel, Турбизнес, сообщество для профи туризма “Острова и мы”.

По вопросам спонсорства и участия обращаться к исполнительному директору РСТ Олегу Мельнику по номеру: +7 (985) 361-80-39 или на электронную почту: om@rostourunion.ru