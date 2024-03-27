Новости Fun&Sun полетит в летнюю Турцию из 17 городов России Туроператор Fun&Sun практически окончательно сформировал полетные планы в Анталью, Бодрум и Даламан

Как сообщает Ассоциация туроператоров, туроператор Fun&Sun почти окончательно сформировал полетные планы на летний сезон в отношении турецкого направления. Чартерные рейсы и блоки мест на рейсах в Анталью есть на текущий момент из 17 пунктов вылета на территории России. На Эгейское побережье – в Бодрум и Даламан – еще будут добавляться рейсы из регионов. Первая полетная программа в Анталью из Москвы стартует 27 марта, в течение апреля будут добавляться еще цепочки рейсов. Из регионов старт большинства программ в Анталью – третья декада апреля (с добавлением цепочек в мае из некоторых городов). Первые рейсы из Петербурга и Екатеринбурга – в начале апреля, из Перми, Самары, Нижнего Новгорода, Тюмени, Челябинска и Волгограда – в мае. Почти все летние программы заканчиваются в конце октября, из некоторых городов рейсы есть и в ноябре. В компании обращают внимание, что некоторые корректировки в полетных программах в Анталью могут быть сделаны до середины марта. В Анталью туристы полетят из 17 городов России на рейсах AZUR air, Corendon Airlines, Pegasus Airlines, Red Wings, «Уральских Авиалиний», «Азимут». Почти все эти рейсы чартерные за исключением блочных программ на Pegasus Airlines из Санкт-Петербурга и Казани. Также туроператор продолжит формировать и рейсы на GDS (с билетами на регулярные рейсы из свободной продажи) из всех городов вылета в России. Список городов вылета в Анталью, исходя из даты старта блочных и чартерных программ Fun&Sun: Москва (Домодедово) – «Уральские Авиалинии» (чартеры, с 27.03.2024, ежедневно), и Corendon Airlines (с 25.04.2024, ежедневно), Москва (Внуково) – Pegasus Airlines (блоки мест, с 01.04.2024, 2 рейса в день ежедневно), Москва (Шереметьево) – Corendon Airlines (чартеры, с 02.04.2024, ежедневно), Екатеринбург – «Уральские Авиалинии» (чартеры, с 01.04.2024 3 раза в неделю), и Corendon Airlines (с 27.05.2024 ежедневно), Санкт-Петербург – Pegasus Airlines (блоки мест, с 09.04.2024 4 раза в неделю) и Corendon Airlines (с 23.04.2024 5 раз в неделю), Уфа – Corendon Airlines (чартеры, с 22.04.2024 ежедневно), Нижнекамск – Corendon Airlines (чартеры, с 23.05.2024 3 раза в неделю), Казань – AZUR air (чартеры, c 26.04.2024 4 раза в неделю), и Pegasus Airlines (блоки мест, с 28.04.2024 ежедневно), Сочи – Red Wings (чартеры, c 29.04.2024 2 раза в неделю) и «Уральские Авиалинии» (чартеры, с 24.05.2024 2 раза в неделю), Махачкала – Red Wings (чартеры, с 29.04.2024 2 раза в неделю), Минеральные Воды – «Азимут» (чартеры, с 29.04.2024 5 раз в неделю), Владикавказ – «Азимут» (чартеры, с 29.04.2024 2 раза в неделю), Челябинск – Corendon Airlines (чартеры, с 20.05.2024, 2 раза в неделю), Нижний Новгород – Corendon Airlines (чартеры, с 21.05.2024 3 раза в неделю), Волгоград – «Уральские Авиалинии» (чартеры, с 21.05.2024, 2 раза в неделю), Пермь – Corendon Airlines (чартеры, с 22.05.2024 2 раза в неделю), Тюмень – Corendon Airlines (чартеры, с 22.05.2024, 2 раза в неделю), Самара – Corendon Airlines (чартеры, с 27.05.2024 ежедневно), Новосибирск – AZUR air (чартеры, с 28.05.2024 2 раза в неделю). В Даламан (курорты Фетхие, Олюдениз, Мармарис и др.) сейчас утверждены полетные программы из Москвы и Санкт-Петербурга, а в Бодрум – только из Москвы. Но в пресс-службе оператора подтвердили, что сейчас в процессе верстки и полетные блочные программы на курорты Эгейского побережья из нескольких региональных городов. Сейчас полетные программы в Бодрум и Даламан у туроператора выглядят так: Рейсы в Даламан: Санкт-Петербург – Corendon Airlines (чартеры, с 23.05.2024, 2 раза в неделю), Москва (Домодедово) – «Уральские Авиалинии», (чартеры, с 27.04.2024 3 раза в неделю) и Corendon Airlines (чартеры, с 21.05.2024 2 раза в неделю), Москва (Внуково) – Pegasus Airlines (блоки мест, с 02.06.2024 ежедневно). Рейсы в Бодрум: Москва (Домодедово) – «Уральские Авиалинии», (чартеры, с 23.05.2024 4 раза в неделю) и Pegasus Airlines (блоки мест, с 01.06.2024 ежедневно). /TOURBUS.RU



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