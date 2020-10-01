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Изменены правила выезда детей за границу/ Посольство США планирует возобновить выдачу виз/ Визовые центры VFS Global будут закрыты с 8 по 10 марта

Изменены правила выезда детей за границу

Новые правила выезда детей до 14 лет за границу вступили в силу с 1 марта, следует из разъяснений погранслужбы ФСБ России.

«В связи с изданием указа президента РФ от 22 ноября 2023 года № 889 «Вопросы гражданства Российской Федерации», изменился порядок пропуска через государственную границу РФ несовершеннолетних граждан. Пропуск через государственную границу РФ несовершеннолетних граждан РФ в возрасте до 14 лет будет осуществляться при наличии у них документов, подтверждающих гражданство РФ», - цитирует ТАСС ЦОС ФСБ России.

К таким документам относятся загранпаспорт, дипломатический и служебный паспорта и свидетельство о рождении с отметкой о наличии российского гражданства.

Фактически в новых правилах речь идет о пересечении границ с Абхазией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Осетией. В эти страны россияне могут въехать по внутреннему паспорту. При отсутствии у ребенка собственного загранпаспорта или перечисленных документов, для выезда за границу необходимо поставить специальную отметку в свидетельство о рождении.

Посольство США планирует возобновить выдачу виз

Посольство Соединенных Штатов Америки в Москве ведет переговоры с российскими властями о возможности возобновления ряда консульских услуг, в том числе выдаче виз россиянам, заявила посол США в России Линн М. Трейси, ее видео с обращением опубликовано в телеграм-канале диппредставительства.

«Консульские услуги, предоставляемые в посольстве в Москве, остаются малочисленными. Причиной являются ограничения на персонал нашего представительства, установленный правительством России. Конечно, мы бы хотели делать больше.

Мы продолжаем обсуждать этот вопрос с российским правительством и, безусловно, будем искать возможности для возвращения ряда консульских услуг, в том числе по выдаче виз российским гражданам», - сказала посол.

Она отметила, что существуют другие возможности для получения виз российскими гражданами.

«В ряде наших посольств, в консульских отделах работают русскоговорящие сотрудники. На сайте посольства граждане, у которых есть возможность или необходимость поехать в США, могут найти дополнительную информацию. Мы уже заявляли, что Соединенные Штаты остаются открытыми для россиян, которые хотят к нам приехать», - добавила г-жа Трейси.

Визовые центры VFS Global будут закрыты с 8 по 10 марта

Визовые центры оператора VFS Global будут закрыты в праздничные дни с 8 по 10 марта, эту информацию нужно учитывать при планировании визитов для подачи документов на визы, сообщили RTN в пресс-службе компании.

«В центрах можно оформить визы в 25 стран. Это Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Греция, Дания, Ирландия, Канада, Литва, Мальта, Новая Зеландия, Нидерланды, Норвегия, Сингапур, Словения, Таиланд, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швеция, Эстония, Япония. Со временем работы визовых центров можно ознакомиться на официальном вебсайте VFS Global», - рассказали в пресс-службе оператора.

В компании также подчеркнули, что записаться на подачу документов на визы этих стран можно только через сайт VFS Global.

«Запись осуществляется бесплатно, но при бронировании временного слота для подачи документов на визы некоторых стран может потребоваться предоплата сервисного сбора», - сообщили в пресс-службе визового оператора.

/TOURBUS.RU