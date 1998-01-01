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Из Томска появятся новые маршруты в Анталью, Санью и Паттайю/ Землетрясение не повлияло на работу аэропорта Алма-Аты/ Shirak Avia свяжет Тюмень с Ереваном

Из Томска появятся маршруты в Анталью, Санью и Паттайю

Авиакомпания AZUR air с конца апреля начнет выполнять чартерные рейсы из Томска в Анталью (Турция), сообщает сегодня пресс-служба томского аэропорта "Богашево" .

Начало полетной программы назначено на 26 апреля, рейсы будут выполняться по октябрь. AZUR air будет осуществлять полеты один раз в 10 дней на самолете Boeing 757-200 вместимостью 238 пассажиров.

Полеты из Томска в Анталью не выполнялись с конца 2022 года, тогда их также осуществляла AZUR air. По словам гендиректора ООО "Аэропорт Томск" (управляет аэропортом "Богашево") Антона Перфильева, возвращение рейсов в Турцию — это продолжение работы по восстановлению международных направлений из Томска. Ранее со ссылкой на г-на Перфильева сообщалось, что на осень 2024 года также запланированы открытие рейсов в Китай (Санья), расширение программы с Таиландом (помимо Пхукета добавится также Паттайя).

Землетрясение не повлияло на работу аэропорта Алма-Аты

После произошедшего в понедельник в Алма-Ате сильного землетрясения объекты жизнеобеспечения мегаполиса, аэропорт и железнодорожные вокзалы работают в штатном режиме, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

"Объекты жизнеобеспечения, а также аэропорт и ж/д вокзалы работают в штатном режиме", — говорится в сообщении пресс-службы.

В свою очередь пресс-служба аэропорта Алма-Аты сообщила, что взлетно-посадочные полосы воздушной гавани не пострадали. "После землетрясения все службы аэропорта работают в штатном режиме. Взлетно-посадочная полоса и перрон были осмотрены, никаких повреждений не обнаружено", — говорится в сообщении пресс-службы. В понедельник в 11:22 по местному времени в 31 км от Алма-Ате произошло землетрясение магнитудой 6,1. Жители Алма-Аты, Алматинской области ощутили толчки силой 5 баллов, в Жетысуской области ощутимость составила 2 балла.

Shirak Avia свяжет Тюмень с Ереваном

Армянская авиакомпания Shirak Avia с 5 апреля приступит к выполнению прямых рейсов из Еревана в Тюмень, сообщила пресс-служба тюменского аэропорта "Рощино".

Рейсы будут осуществляться один раз в неделю по пятницам. Вылет из Тюмени планируется в 15:10, прилет в Ереван в 19:00 местного времени. Время в пути — 4 часа 50 минут.

На маршруте будут задействованы самолеты Boeing 737-500.

Согласно данным тюменского аэропорта, в настоящее время прямые рейсы из Тюмени в Ереван выполняет авиакомпания "ЮТэйр".

Shirak Avia зарегистрирована в Армении в 2019 году. Выполняет рейсы в города России, страны СНГ, Ближнего Востока, Азии и Европы. Парк компании состоит из самолетов Boeing-737-500/800.

/TOURBUS.RU