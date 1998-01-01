"Программа Фестиваль горных курортов Евразии предусматривает профессиональные дискуссии, культурные и образовательные мероприятия. Масштабное событие с участием представителей стран, входящих в Евразийский Альянс Горных курортов (ЕАГК), состоится в горах Сочи с 13 по 16 марта", — говорится в сообщении.

В июне 2023 года горные курорты "Роза Хутор" (Россия), "Шымбулак (Казахстан) и "Амирсой" (Узбекистан) начали совместную работу по созданию Евразийского альянса горных курортов (ЕАГК), который призван обеспечить платформу для стратегического развития туризма на пространстве Евразии, профессионального общения, продвижения лучших практик и брендов горных курортов. В ноябре этого же года к этому процессу присоединился курорт "Шахдаг" (Азербайджан).

"Фестиваль горных курортов Евразии станет первым из запланированных EAГK мероприятий, консолидирующим специалистов горнолыжной индустрии стран Евразии. Он приурочен к десятилетию сочинской Олимпиады, которое отмечается в этом году", — отмечается в сообщении.

Форум начнется 13 марта с мероприятий деловой программы. Ожидается, что своеобразный старт фестивалю горных курортов Евразии даст Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в России Даурен Абаев.

Первой станет дискуссионная сессия на тему "Устойчивое развитие туризма на особо охраняемых территориях (ООПТ)". В России реализуется реформа законодательства о туризме в национальных парках, а в большинстве случаев горнолыжные комплексы затрагивают участки природных территорий с особым режимом охраны, в этой связи данная проблематика имеет большое значение в свете перспектив развития туриндустрии на евразийском пространстве. В частности, эксперты обсудят вопросы отраслевой политики и регулирования, национальные особенности и общие вызовы, подходы к планированию и реализации проектов развития туристской инфраструктуры.

14 марта пройдет церемония открытия фестиваля на Аллее флагов в Горной Олимпийской деревне. Далее инструкторы команд горных курортов Евразии продемонстрируют свое мастерство катания на показательных спусках на трассе "Мужской Олимпийский спуск" (1600 м.)

В деловой программе этого дня — круглый стол на тему "Совместное развитие горного туризма в странах Евразии". Основные пути сотрудничества и проблемы взаимодействия обсудят руководители ведущих горных курортов Евразии. В ходе этого дня фестиваля также планируется несколько интерактивных лекций Корпоративного университета Евразийского Альянса горных курортов на темы: "Концепция глобальной безопасности: маркетинг и сервисы", "Маркетинг впечатлений", "Развитие компетенций". Завершит второй день фестиваля Вечер национальных кухонь стран Евразии.

15 марта в рамках мероприятия пройдут тематические мастер-классы и презентации курортов. Центр компетенций в сфере туризма Роскачества проведет сессию "О создании комплексной системы качества туристических услуг ЕАГК".

Завершится фестиваль 16 марта, когда команды-участницы Евразийского Альянса Горных курортов подведут итоги своей работы и обсудят дальнейшие стратегические планы.

Ожидается, что в фестивале горных курортов Евразии примут участие около 150 гостей из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Китая, Киргизии, Таджикистана, России и Узбекистана.