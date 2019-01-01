Space Travel вышел на мексиканское направление

Туроператор начал предлагать туры в Канкун с одной пересадкой в Стамбуле

Как информирует сегодня Ассоциация туроператоров, компания Space Travel сообщила о появлении в своем ассортименте туров в Канкун, сформированных на рейсах Turkish Airlines с одной стыковкой в Стамбуле.

У туристов есть возможность забронировать как GDS-туры с перелетом, так и только наземное обслуживание, как отдельный тур в Мексику, так и комбинированные программы, включающие отдых в Стамбуле.

Решение выйти на мексиканское направление в Space Travel объяснили устойчивым интересом россиян к этой стране, а также широкими возможностями отдыха в Мексике.

«Мексика пользовалась спросом у россиян еще до начала пандемии, когда направление начало активно «раскатываться». Сейчас на Мексику обращают внимание туристы, уставшие от массовых направлений и желающие открыть для себя что-то новое.

Их привлекает богатая экскурсионная наполненность страны, равной которой в Западном полушарии нет. Конечно же, белоснежные пляжи, достойные отели, вкусная еда, доброжелательные местные жители. Немаловажно, что на курортах работает русскоговорящий персонал с поддержкой 24/7, а условия въезда в страну лояльные. Требуется только электронное разрешение», – рассказали в Space Travel.

Туристы покупают туры разных форматов – бронируют и пакетные предложения, и индивидуальные.

Интерес вызывают и туры с длительными стыковками в Стамбуле. Таким образом туристы максимально насыщают свой отдых, знакомясь в рамках одной поездки с совершенно разными, но одинаково интересными странами.

Туристам доступны все виды экскурсий, как групповые, так и индивидуальные, в том числе под самые требовательные запросы. Ассортимент широк – от дайвинга, туров на квадроциклах и полета на воздушном шаре над Теотихуаканом до экскурсий в древний город майя Чичен-Ица.

На поездку в Мексику нужно закладывать в среднем порядка 600 – 650 тыс. руб. на двоих. Этой суммы хватит на 9-дневный отдых в отеле категории 4-5* с перелетом. Желающие забронировать только наземное обслуживание (отель) смогут уложиться в 250 тыс. руб. на двоих на 11 ночей, - отмечают в АТОР.

/TOURBUS.RU