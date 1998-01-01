Новости За два года турпоток в Петербурге вырос в полтора раза Круглый стол «Туристический бизнес Северной столицы» с участием ведущих экспертов прошел на берегах Невы

В Петербурге состоялся круглый стол «Туристический бизнес Северной столицы». В деловой беседе приняли участие председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев, заместитель председателя Комитета по культуре и туризму Ленинградской области Ольга Голубева, президент Российского союза выставок и ярмарок Сергей Воронков, директор Ассоциации промышленного туризма Северо-Запада Ирина Семенова, а также представители индустрии туризма, общественных пространств, промышленных предприятий города. Организатором мероприятия выступило издание «Деловой Петербург». «Туризм прошел большой путь – от просто путешествий до превращения в одну из основных отраслей экономики. Серьезный импульс его развитию в нашем городе задал национальный проект “Туризм и индустрия гостеприимства”. В рамках нацпроекта мы ведем большую работу по росту внутреннего турпотока, занятости в сфере туризма, а также экспорту туристских услуг и увеличению количества гостей из-за рубежа. Вся эта деятельность наглядно видна в наших показателях: прирост турпотока в 2023 году по сравнению с 2021-м составил 49%. Наши гости все чаще повторно посещают Северную столицу – почти каждый второй турист возвращается к нам, причем неоднократно. Мы налаживаем связи с другими странами, участвуем в реализации различных проектов и развиваем новые направления. Петербургу есть что предложить путешественникам, и возможности эти неисчерпаемы», – открыл заседание Сергей Корнеев. Согласно статистике, Санкт Петербург вместе с Ленинградской областью принимают каждого пятого туриста страны. По словам Ольги Голубевой, турпоток Ленинградской области колоссально увеличился за последние годы: с 1,8 млн туристов в 2015 году до 6,6 млн в 2023-м. При этом продвигать туристскую сферу без Северной столицы субъекту было бы достаточно сложно. Ведь именно Петербург является ключевым туристским хабом как для Ленинградской области, так и для других регионов Серебряного ожерелья России. Каждый восьмой отечественный гость приезжает в Северную столицу по делам бизнеса. Деловой туризм сегодня развивается наиболее быстрыми темпами. Его прирост в 2023 году по сравнению с 2022-м составляет 24%. Эта категория туристов составляет около 13% общего турпотока, но формирует 40% всей выручки в индустрии гостеприимства. «Определенной тенденцией за последнее время стал рост востребованности промышленных и деловых выставок. Популярностью пользуется формат комбинированных поездок, сочетающих деловой туризм с отдыхом. По итогам 2022-2023 годов 25% корпоративных бронирований задействовали выходные дни, а в летний период – до 82%. Мы видим, что происходит импортозамещение зарубежных деловых форумов, появляются мероприятия корпоративного формата», – отметил Сергей Воронков. Диверсификации туристских предложений города служит уникальный петербургский проект «Новая туристская география». Он призван органично объединить традиционные туристские магниты с современными точками притяжения, оригинальными маршрутами и общественными пространствами. Популярными туристскими объектами за последние годы стали «Севкабель Порт», «Никольские ряды», «Новая Голландия», «Ленполиграфмаш», башня Городской Думы. В настоящее время более 370 предложений туроператоров Северной столицы включают посещение объектов новой туристской географии. В рамках реализации нацпроекта активно развивается инфраструктура индустрии гостеприимства Санкт Петербурга. Осуществляется федеральная программа льготного кредитования гостиниц – в настоящее время в городе реализуются семь инвестиционных проектов с общим номерным фондом 2600 номеров. Общий кредитный портфель проектов составляет 17,9 млрд рублей. Ирина Семенова сакцентировала внимание на том, что одной из важных составляющих новой туристской географии является промышленный туризм. Это направление объединяет различные отрасли: от образования до производства. В настоящее время в нашем городе создается профессиональный стандарт по промышленному туризму. В прошлом году стратегия по развитию промышленного туризма Петербурга была отмечена как лучшая в стране. За 2023 год Петербург посетили 9,4 млн туристов, что на 16% больше, чем в 2022-м. Вклад туризма в экономику Санкт Петербурга составил 483 млрд рублей – на 32% больше, чем годом ранее. /TOURBUS.RU Фото: пресс-служба Комитета по туризму СПб

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