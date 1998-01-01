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04 марта
Сергей Ромашкин: 140 млн поездок по России – это реально
Гендиректор туроператора «Дельфин» подвел итоги прошлого года в сфере внутреннего туризма и поделился прогнозами на этот сезон
Один из ведущих экспертов в сфере внутреннего туризма, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин в беседе с «Турбизнесом» проанализировал рынок российского туризма, раскрыл причины его динамичного роста и дал прогнозы его развития.
Подводя итоги минувшего года, эксперт отметил, что вВнутренний туризм продолжил в 2023 году уверенный рост, турпоток превысил 80 млн поездок. Объемы поездок в среднем выросли на 5-20%, в зависимости от региона.
Регионы-лидеры: Москва, Санкт-Петербург, Дагестан – здесь рост свыше 20%. В меньшей степени «поднялись» курортные направления, Краснодарский край – около 7%, регион принял 18,6 млн россиян.
При этом спрос был неравномерный, выиграли регионы, которые смогли обеспечить более длинный сезон, «добрать» туристов в новогодние праздники: Москва, Петербург, Краснодарский край.
При этом, по мнеию эксперта, сложности с поездками за рубеж, вероятно, добавляют внутренних туристов, но не очень много. Похоже, этот фактор уже отработан рынком, сегодня россиянам доступны около 40 стран с прямыми перелетами. Интерес россиян к путешествиям по нашей стране ежегодно растет и давно уже не зависит от ситуации на выезде.
Говоря новых тенденциях в сфере внутреннего туризма, Сергей Ромашкин прежде всего отмечает именения в логистике. В прошлом году около 50% туристов добирались до мест отдыха на автомобилях — и это рекордный результат. Это касается не только регионов с закрытыми аэропортами, но и «летающих» направлений.
Автомобиль снижает стоимость поездки для семьи, обеспечивает большую мобильность на месте, наконец, это привычка всегда иметь авто под рукой, это – стиль жизни. Но, конечно, аэропорты на юге туристам по-прежнему очень нужны.
Завершилась некоторая инвестиционная пауза 2020-2021 годов, причиной которой был ковид. В ближайшие годы, отмечает эксперт, мы увидим десятки тысяч новых номеров как в модульных отелях и глэмпингах, так и в обычных, капитальных отелях и санаториях.
С учетом различных механизмов поддержки национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в России реализуется свыше 100 крупных проектов в 38 регионах, в том числе горнолыжные курорты на Кавказе, Сахалине, Камчатке, Алтае, многофункциональные отельные комплексы, тематические парки и инфраструктура круизного туризма.
Отметил г-н Ромашкин и тот факт, что это был первый год работы отрасли по руководством Минэка. Мы опасались, что масштабы деятельности Минэка отодвинут туризм на второй план, но этого не произошло. Напротив, туризм оказался в центре внимания министерства, уже запущены новые механизмы поддержки отрасли. Туризм – важная и растущая отрасль экономики, и отношение к ней очень внимательное.
Средняя стоимость отдыха на море в прошлом году при этом году составила 46-55 тыс. рублей с дорогой (10 дней, отель 3*, полупансион), что примерно соответствует медианной зарплате в России в 2023 году. Экскурсионные туры дешевле: 25-30 тыс. руб. на 4-5 дней в Санкт-Петербург, города Золотого кольца. Самые дорогие программы – лечение в санаториях – 75-85 тыс. за 12 дней с перелетом в КМВ из Москвы.
«Принято постоянно жаловаться на дороговизну отдыха в России, но так было и двадцать, и десять лет назад. Туризм – часть экономики, мы не можем удержать цены, когда вокруг все только дорожает. Скорее, это эмоциональные оценки, спрос растет, значит, цена справедлива», - добавил эксперт.
Говоря о прогнозах на этот год Сергей Ромашкин отметил: «Мы ожидаем, что внутренний туризм продолжит рост на 10-15%, сегодня мы активно продаем путевки на лето 2024 года и видим хорошую динамику.
Структура спроса не изменится: пляжный туризм составит около 50% турпотока, 30% – экскурсионный туризм, 10% – санаторно-курортное лечение, 10% – активный туризм и другие виды. Ожидаем, что все эти сегменты внутреннего туризма будут развиваться в одном темпе, точки роста есть в каждом регионе.
Очень ждем реализации крупных проектов: Новая Анапа, Каспийский прибрежный кластер. Эти
проекты должны задать и новый уровень архитектурных решений, и уровень сервиса на наших курортах. Несомненно, эти проекты – будущее внутреннего туризма. Кроме того, они отличная реклама возможностей отрасли в России».
«Расчеты показывают, что для достижения турпотока в 140 млн необходимо расти со скоростью 8% ежегодно. Думаю, это вполне по силам. Конечно, ввод в строй новых отелей и курортов должен успевать за этой динамикой, - заключил эксперт.
/TOURBUS.RU
Полностью интервью с Сергее Ромашкиным будет опубликовано в нашем разделе "ГОРЯЧАЯ ТЕМА":
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