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До юбилейной выставки MITT осталось три недели

В этом году в международной выставке примут участие 790 экспонентов из 29 стран и 58 регионов России

19–21 марта в Москве, МВЦ «Крокус Экспо», пройдёт MITT 2024 – юбилейная 30-я выставка туризма и индустрии гостеприимства. Это международная площадка, на которой представлены все тренды рынка и лучшие предложения его участников – крупнейших турагентов, туроператоров, отельеров, глэмпельеров, производителей автодомов и других игроков отрасли.

В этом году выставка пройдет 30-й раз подряд. В свой юбилей MITT представит расширенную международную экспозицию. Посетители смогут пи из Таиланда, Шри-Ланки, Турции, Египта, Китая, ОАЭ, Эфиопии, Иордании, Кыргызстана, Узбекистана, Абхазии, Азербайджана, Беларуси и другообщаться со специалистамих государств.

Все больше локальных компаний намерены показать туристический потенциал и культурную идентичность своего региона на площадке выставки. На этот раз Россию представят участники из Москвы (Генеральный партнёр), Московской области, Санкт-Петербурга (Город-партнёр), Владимирской области, Ставропольского края, Самарской области, Камчатского края, Челябинска, Норильска, Дагестана (стратегический партнёр MITT 2024), Алтайского края, Ростовской области, Республики Алтай, Псковской области, Республики Бурятия, Удмуртии, Крыма, Татарстана, Хакасии, Югры и многих других.

На сегодняшний день число гостей, которые получили свой билет на выставку, увеличилось на 20% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Данные предварительные, но они позволяют предположить, что на площадке MITT 2024 встретятся еще больше специалистов, заинтересованных в актуальных туристических продуктах.

В 2023 году выставку посетили 14 830 гостей.

Регистрация посетителей продолжается.

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Фото предоставлено организаторами MITT



