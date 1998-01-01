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01 марта
Литва запретила высадку и посадку на своей территории пассажиров калининградских поездов

Ранее такой возможностью полуофициально пользовались обладатели паспортов ЕС и ряда других документов


 

Как сообщает сегодня РБК, с 1 марта Литва решила запретить высадку и посадку пассажиров на станциях Кяна и Кибартай с поездов, следующих из Калининграда и оттуда.
Кяна — это деревня неподалеку от границы с Белоруссией, там находится одноименная железнодорожная станция. Кибартай (на фото) расположен вблизи границы с российским эксклавом.

На этих станциях ранее могли выходить пассажиры, у которых есть паспорта европейских стран, визы и виды на жительство там.

Для транзитного проезда по территории Литвы в калининградских поездах россияне должны иметь упрощенный транзитный документ для железнодорожного транспорта (УПД-ЖД) либо «действующую шенгенскую визу или другой документ, предоставляющий право на прибытие в Шенгенскую зону».

В правилах перевозки РЖД говорится, что эти документы не дают права выходить и садиться в поезда на территории Литвы.

В РЖД ранее отмечали, что решение балтийской республики не повлияет на порядок транзита.

Оператор пояснил, что российские поезда с марта 2020 года не делают остановок для высадки и посадки в Кяне, Кибартае, а также Вильнюсе, «предусмотрены только технические остановки для проверки документов и транзитных виз пассажиров».

МИД России ранее указывал, что этим запретом власти Литвы создают трудности не только россиянам и белорусам, но собственным гражданам.

Возможностью высадки и посадки на указанных станциях пользовались и граждане других стран — Израиля, Италии, США и др., сообщали местные СМИ. При этом тогда власти отмечали, что те, кто имеет право на высадку в Литве, могут сделать это согласно Шенгенскому соглашению.

Для возвращавшихся из ЕС россиян с шенгенской визой после закрытия границы с Финляндией поезд из Кяны оставался одним из последних наземных маршрутов из ЕС.
/TOURBUS.RU


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