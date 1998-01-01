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01 марта
Литва запретила высадку и посадку на своей территории пассажиров калининградских поездов
Ранее такой возможностью полуофициально пользовались обладатели паспортов ЕС и ряда других документов
Как сообщает сегодня РБК, с 1 марта Литва решила запретить высадку и посадку пассажиров на станциях Кяна и Кибартай с поездов, следующих из Калининграда и оттуда.
На этих станциях ранее могли выходить пассажиры, у которых есть паспорта европейских стран, визы и виды на жительство там.
В правилах перевозки РЖД говорится, что эти документы не дают права выходить и садиться в поезда на территории Литвы.
Оператор пояснил, что российские поезда с марта 2020 года не делают остановок для высадки и посадки в Кяне, Кибартае, а также Вильнюсе, «предусмотрены только технические остановки для проверки документов и транзитных виз пассажиров».
Для возвращавшихся из ЕС россиян с шенгенской визой после закрытия границы с Финляндией поезд из Кяны оставался одним из последних наземных маршрутов из ЕС.
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