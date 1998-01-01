Петропавловская крепость превратится в ледовое царство

Масштабный фестиваль ледовых скульптур «КроншЛёд» пройдет в Северной столице с 8 по 17 марта

Стены Петропавловской крепости Северной столицы примут масштабный фестиваль ледовых скульптур «КроншЛёд». Событие будет проходить с 8 по 17 марта в Нарышкином бастионе исторического сооружения города, - рассказали нам в пресс-службе Комитета по развитию туризма С-Петербурга.

Фестиваль соберет лучших скульпторов из Екатеринбурга, Архангельска, Барнаула, Миасса, Невьянска, Нижнего Тагила, Комсомольска-на-Амуре, Краснокамска, Рязани, Москвы, Санкт Петербурга, а также из Актобе (Казахстан). Среди них – чемпионы мира, победители и призеры международных чемпионатов и конкурсов по ледовой и снежной скульптуре. Работы мастеров расположатся в специальном шатре, сохраняющем необходимую температуру и влажность.

Всего для создания экспозиции будет использовано более 200 тонн чистого речного льда, который специально доставили в Петербург из Пермского края.

Торжественную церемонию открытия посетят почетные гости, а именно молодожены и многодетные семьи Кронштадта – места, откуда началась история фестиваля.

Напомним, что «КроншЛёд» впервые прошел 2023 году, создав новую традицию проводить выставку ледовых скульптур для петербуржцев и гостей города бесплатно. Прошлогоднее событие прошло с феноменальным успехом, приняв за неполные три недели с 15 февраля по 5 марта, более 150 тысяч человек из разных регионов России. В этом году фестиваль ледовых скульптур будет организован в традиционном месте проведения разных городских мероприятий – Петропавловской крепости.

Санкт Петербург – не только музей под открытым небом, но и лидирующий центр притяжения для семей, путешествующих с детьми. Семейный туризм составил в минувшем году более 53% от общего турпотока в Санкт Петербург.

Главными темами ледового фестиваля этого сезона станут Год семьи. В центре внимания художников и скульпторов окажутся истории из жизни, эмоции людей, точно и тонко высеченные изо льда. Зрители увидят и счастливую семью, прилетевшую в Петербург, и болельщиков «Зенита» на Газпром Арене, и участников самого большого сап-фестиваля в Европе, и романтическое свидание в видовом ресторане города.

Каждая скульптура превратится в настоящий арт-объект, благодаря индивидуальным световым партитурам, передающим атмосферу зимней сказки и волшебства.

Фестиваль ледовых скульптур «КроншЛёд» станет и символом уходящей зимы. В рамках церемонии закрытия, 17 марта, в Петропавловской крепости с размахом пройдут масленичные гулянья.

Вход на ледовое событие будет свободным. Посетить площадку каждый желающий сможет ежедневно с 11:00 до 19:00.

/TOURBUS.RU

Фото: smi2.ru