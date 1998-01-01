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«Интурист» в июне начинает автобусные туры в Анапу

Рейсы будут стартовать из Москвы, Суздаля, Иваново и Владимира

Российским туристам предложат автобусные туры в Анапу и Туапсинский район из Москвы, Суздаля, Иваново и Владимира, поездки стартуют в начале июня, сообщили в пресс-службе туроператора «Интурист».

«Чтобы помочь туристам добраться до популярного черноморского курорта, туроператор «Интурист» с 3 июня запускает автобусные туры в Анапу (Джемете и Витязево) из Москвы и еще трех городов ЦФО: Иваново, Суздаля и Владимира.

В Туапсинский район автобусные туры «Интуриста» будут осуществляться с 8 июня по 20 сентября. Продолжительность заездов – 10, 11 и 12 ночей», — говорится в сообщении.

Как отметили в «Интуристе», время в пути по дороге из Москвы в Анапу составит порядка 21-22 часов. В стоимость проезда включен багаж (до 25 кг), также в салоне можно будет зарядить телефон.

Выбор места в автобусе будет платным. Каждые 3-5 часов предусмотрены санитарные остановки. Все пассажиры рейса будут застрахованы.

Как отмечают в АТОР, в настоящее время в Анапу нет прямых рейсов, поэтому туристы могут добраться до курорта либо на личном автотранспорте, либо по железной дороге. Как вариант, можно долететь до Сочи, а там пересесть на электропоезд «Ласточка», который идет в Анапу. Однако время в пути займет около 8 часов, поскольку состав идет через Краснодар.

Директор департамента по внутреннему туризму «Интуриста» Сергей Стребков , которого цитирует АТОР, сообщил, что раннее бронирование черноморских курортов в этом году идет в хорошем темпе, с опережением показателей прошлого года. Из-за высокого спроса на летний период в отдельных отелях уже есть приостановки продаж на некоторые даты и по ряду категорий номеров.

Поэтому, как предупредил эксперт, чем ближе старт курортного сезона, тем сложнее будут подтверждаться номера.

«Чем раньше туристы бронируют тур, тем дешевле обходится и размещение, стоимость проезда и итоговая стоимость всего пакета. Чем ближе сезон, тем меньше будет доступных предложений. На текущий момент еще есть хороший выбор отелей, так что подобрать доступное для своего бюджета предложение может каждый турист», – резюмировал директор департамента по внутреннему туризму «Интуриста».

Федеральный туроператор ежегодно обновляет и пополняет свою отельную базу на южных курортах. Так, в Анапе «Интурист» предлагает на выбор около 200 объектов размещения.

В этом году будут и новинки: это отели Fюnf Luxury Resort & SPA Anapa Miracleon 5* (Пионерский проспект, завтраки и полный пансион) и Blije 4* (Витязево, ультра все включено). Обе гостиницы расположены на первой линии и предлагают широкий набор услуг.

В Туапсинском районе в отельной базе «Интуриста» около 20 объектов. В этом регионе, у которого есть своя аудитория туристов, представлены как песчаные, таки и галечные пляжи.

Основные курортные отели расположены за пределами Туапсе – в курортных поселках Лермонтово, Михайловский, Ольгинка и Небуг.

В Геленджике «Интурист» предлагает порядка 50 объектов размещения, среди которых популярные гостиницы в пос. Кабардинка и Дивноморское.

/TOURBUS.RU