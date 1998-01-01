Туроператоры: Россияне меняют Гоа на Аюрведу

Как отмечают туроператоры, спрос на туры в Индию нынешней зимой остается примерно на уровне прошлого года. Но россияне стали больше интересоваться дорогими программами, в том числе лечебными аюрведическими, - сообщает RTN.

По словам генерального директора компании «Индия-тур» Юрия Бхарата, на программы аюрведы в штат Керала выезжает примерно такое же количество туристов, как до пандемии.

«У многих уже стало привычкой раз в год ездить на панчакарму – это древний аюрведический метод очищения тела и сознания. Такие туры всегда востребованы, и мы стараемся предлагать больше современных аюрведических комплексов», – рассказал он.

Эксперт также отметил, что в высокий сезон с января по март индийские отели практически полностью загружены. В страну вновь поехали европейцы, в первую очередь немецкие туристы. А в отелях штата Керала стало много гостей из Казахстана. Такой рост создает трудности с бронированием мест в популярных отелях.

В компании «Квинта тур» продажи Индии этой зимой – на уровне прошлого года. Как сообщила начальник профильного отдела Елена Миролюбова, обычно россияне покупают экскурсионные туры в сочетании с пляжным отдыхом либо аюрведические программы в Кералу.

«Стандартная экскурсионная программа длится, как правило, неделю, на пляжный отдых в Гоа отводят 5-7 дней. Лечебные программы – это обычно минимум 10 дней, но чаще две недели, их не сочетают с экскурсиями или пляжным отдыхом», – пояснила она.

По словам эксперта, стоимость туров в валюте в этом году практически не выросла. В среднем экскурсионная программа стоит от $1 тыс. на человека в мини-группах на базе отелей 5*, не включая перелет.

«Прямой перелет «Аэрофлотом» в Дели и обратно стоит где-то 60 тыс. рублей, в Гоа – 80 тыс. На сегодня Дели – одно из наиболее доступных авианаправлений, если сравнивать, к примеру, с Европой. В Кералу летают только с пересадкой рейсами Emirates, Qatar Airways, Air Arabia», – заметила Миролюбова.

Как сообщила руководитель департамента продаж и разработки продукта компании ITM Group Юлия Соколова, в сегменте дорогих туров спрос в этом году вырос в три раза.

«Популярностью пользуются классические экскурсионные программы на базе пятизвездочных отелей, в частности, по Золотому треугольнику Дели – Агра – Джайпур, оздоровительные поездки в Кералу и бизнес-туры Дели – Мумбай. В Гоа у нас востребованы только дорогие пляжные туры с размещением в отелях брендов St.Regis, ITC Hotels, откуда туристы выезжают на экскурсии», – говорит она.

Стоимость шестидневного тура по Золотому треугольнику без перелета у компании стартует от 91,8 тыс. рублей на человека, с перелетом пакет на 7 дней обойдется от 126,5 тыс. Цены на аюрведические программы в Керале начинаются от 34,7 тыс. без перелета.

Как отмечает издание, по данным Росстата, в 2023 году Индию с целью туризма посетили 70 тыс. российских граждан. Это вдвое больше, чем годом ранее, и почти вдвое меньше, чем в допандемийном 2019 году.

/TOURBUS.RU