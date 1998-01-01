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29 февраля
«Пегас Туристик» увеличил число городов вылета в Турцию до двадцати

В летнюю полетную программу добавлены Сочи, Нижнекамск, Минеральные воды и Волгоград


Как сообщает сегодня Ассоциация туроператоров, в турецком летнем полетном ассортименте Pegas Touristik весомое пополнение – к 16 городам вылета в Анталью добавилось еще четыре, включая Сочи и Нижнекамск.

Расширение полетной программы в Турцию в компании объяснили хорошим спросом.

 

Теперь клиенты Pegas Touristik смогут полететь в Анталью прями рейсами авиакомпаний Southwind Airlines и Turkish Airlines из 20 городов России: от Калининграда до Красноярска

Новые города в летней турецкой полетной программе PEGAS Touristik в Анталью – Сочи, Нижнекамск, Минеральные воды и Волгоград.

 

Туры из всех четырех городов сформированы на рейсах Southwind Airlines, в рамках блочной программы туроператора. Полетные программы стартуют в конце апреля или в начале мая в зависимости от города вылета. Туры уже можно покупать.

 

Старт полетных программ из новых городов и частота вылетов:

Сочи. Старт программы 27 апреля, окончание – 9 ноября, частота – 3 рейса в неделю

Минеральные воды. Старт – 26 апреля, окончание – 10 ноября, частота – 4 рейса в неделю

Волгоград. Старт – 28 апреля, окончание – 9 ноября, частота – 3 рейса в неделю

Нижнекамск. Старт – 25 мая, окончание – 4 ноября. частота – 2 рейса в неделю

 

Из других 16 городов будут рейсы как Southwind Airlines, так и Turkish Airlines:  

помимо Антальи, туристы смогут летать летом прямыми рейсами в Бодрум и Даламан.

Бодрум: из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга

Даламан: из Екатеринбурга, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга

 

Сейчас наибольший объем летних турецких продаж дают города-миллионники – Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург. В целом бронирования активны из всех городов вылета, в том числе из недавно добавленных, - сообщили в компании.

/TOURBUS.RU


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