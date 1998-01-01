Новости Эксперты: Ввведение невозвратных тарифов повысит рентабельность отелей Невозвратные тарифы в среднем на 10–20% меньше базовых цен

Введение невозвратного тарифа для гостиниц позволит туристам сэкономить, а отельерам – повысить рентабельность, считает соруководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по гостиничной деятельности и инвестор отеля Indigo St.Petersburg-Tchaikovskogo Виктория Шамликашвили, которую сегодня цитирует «Интерфакс». «Невозвратные тарифы применяются и сейчас, но базируются они в основном на добросовестности самих контрагентов. Законопроект прописывает порядок их применения и штрафных санкций при отказе. Сейчас бывают злоупотребления со стороны клиентов, которые, не оплачивая бронь, могут в последний день отказаться, и гостиница несет убытки. В свою очередь, случаются злоупотребления со стороны отелей, которые могут несвоевременно осуществлять возврат средств при отказе от брони. Есть и третья сторона процесса – туроператоры, которые тоже не всегда объясняют туристам правила гостиниц по возврату», — рассказала она. По словам эксперта, невозвратные тарифы могут быть на 10–20% меньше базовых цен. «Однако это может быть и гораздо меньшая разница. Диапазон здесь довольно широкий и зависит от сезона, расположения отеля, сложившейся практики продаж. Здесь нет общей логики. Это каждый отель будет определять для себя сам. Кто-то не применял и не будет применять невозвратный тариф вообще. Важно, что он теперь получает возможность существовать в правовом поле», — пояснила г-жа Шамликашвили. В свою очередь, руководитель комитета РСТ по инфраструктурным проектам, генеральный директор компании Cronwell Development Алексей Мусакин отметил, что, несмотря на увеличение выручки отелей и рост среднего чека в 2023 году, рентабельность снижается. «В 2023 году загрузка отелей по стране выросла на 8,5-9%, доходы – примерно на 15% по сравнению с 2022 годом, но при этом расходы гостиниц увеличились на 17%. То есть расходы опережают доходы. Валовая операционная прибыль возросла на 10%, однако ее рентабельность составила лишь 96% от прошлогодней, то есть также снизилась», – пояснил эксперт. Г-жа Шамликашвили также считает введение невозвратных тарифов мерой, которая позволит повысить рентабельность отелей. При этом тарифы должны быть дифференцированными в зависимости от условий продажи номера. Как мы сообщали ранрее, Минэкономразвития разработал законопроект о введении невозвратных тарифов для гостиниц. Он дает средствам размещения возможность устанавливать как возвратный, ‎так и невозвратный тариф, а туристам – выбирать, каким из них воспользоваться. В министерстве ожидают, что принятие законопроекта увеличит доступность проживания ‎для гостей благодаря возможности бронирования по более низким ценам, ‎а гостиницам позволит более эффективно планировать свою деятельность и снизить издержки. /TOURBUS.RU

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