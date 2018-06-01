Число автобусных маршрутов из России в Европу растет

Из Калининграда открывается новый маршрут в Берлин-Бременхафен, а из Петербурга увеличивается число рейсов в Таллин

Государственное предприятие Калининградской области "Автовокзал" вводит новый автобусный маршрут сообщением Калининград — Бременхафен транзитом через Берлин, сообщил "Интерфакс".

"Первый автобус по новому маршруту отправится из Калининграда 27 марта. В дальнейшем он будет отправляться в Германию по средам", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время есть повышенный спрос на поездки в Германию и обратно, его формируют русскоязычные немцы, которые едут в Калининград и другие регионы России к родственникам и друзьям. В "большую" Россию они уже летят самолетами из аэропорта "Храброво". По словам собеседника агентства, в настоящее время из Калининграда автобусы ходят в города Берлин, Фрайбург, Штутгарт. Отправление назначено фактически на все дни недели. По итогам 2023 года автовокзал обслужил на региональных и международных маршрутах 2,95 млн пассажиров.

Автобусный перевозчик Ecolines в свою очередь сообщает, что с 22 февраля начал выполнять по два ежедневных рейса между Петербургом и Таллином (Эстония).

Ранее Ecolines совершал по одному рейсу в день из Санкт-Петербурга в Таллин — по 7 в неделю. Таким образом, количество рейсов между городами увеличилось до 14 в неделю.

"Рейсы по направлению Петербург-Таллин будут отправляться в 06:45 и 16:45 ежедневно. Обратно — в 08:00 и 16:30 ежедневно. Рейсы выполняются с пешим пересечением границы через МАПП Ивангород — Нарва", — говорится в сообщении.

Ecolines — один из крупнейших международных автобусных перевозчиков. Согласно сайту компании, осуществляет поездки в 21 страну и около 200 городов.

/TOURBUS.RU