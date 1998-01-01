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В России узаконят невозвратные тарифы для гостиниц

Ожидается, что новый закон вступит в силу через год

Минэкономразвития разработал законопроект о введении невозвратных тарифов для гостиниц, предполагается, что он вступит в силу с 1 марта 2025 года, - сообщает сегодня «Интерфакс».

«Законопроект предоставляет возможность устанавливать как возвратный, так и невозвратный тариф для гостиниц, а туристам – возможность выбора каким тарифом воспользоваться.

Так, после вступления закона в силу потребитель сможет выбрать невозвратный тариф и сэкономить на размещении, или выбрать возвратный тариф и обезопасить себя в случае отмены поездки», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно текущему законодательству, гостиница может финансово компенсировать простой номера за первые сутки проживания только если турист не подал заявление об отказе от гостиничных услуг. В остальных случаях объекты размещения терпят издержки.

Как отмечают авторы, годовая недополученная прибыль гостиничной отрасли от отказов потребителей от бронирования номеров составляет более 20 млрд рублей в год. При этом, потери доходных поступлений бюджета от одного только налога на прибыль организаций могут составлять до 4 млрд рублей.

«Ожидается, что принятие законопроекта увеличит доступность проживания для гостей благодаря возможности бронирования по более низким ценам, а гостиницам позволит более эффективно планировать свою деятельность и снизить издержки», — говорится в пояснительной записке.

Согласно документу, к октябрю законопроект планируется внести в Госдуму. В январе 2025 года ожидается одобрение закона Советом Федерации, подписание президентом – в феврале, а вступление его в силу – с 1 марта.

Ранее в Российском союзе туриндустрии поддержали инициативу по введению невозвратных тарифов в гостиницах.

По словам президента объединения Ильи Уманского, узаконивание невозвратных тарифов для отельеров позволит снять с объектов размещения риски недозагрузки, а стоимость номера для потребителя может снизиться на 10-15%.

/TOURBUS.RU