Сервисы онлайн-бронирования отелей и билетов cоздали свою ассоциацию

Учредителями Ассоциации турагрегаторов выступили Tutu, Ostrovok.ru, «Яндекс Путешествия» и «MTC Travel»

Сервисы онлайн-бронирования отелей и билетов создают Ассоциацию туристических агрегаторов (АТАГ), которая займется формированием эффективных механизмов взаимодействия основных игроков онлайн-рынка путешествий и поддержкой лучших практик для развития отрасли, сообщает сегодня пресс-служба ассоциации.

«Среди задач нового объединения — предложить туристам усовершенствованный сервис и технологические решения и разработать отраслевые стандарты ведения бизнеса туристических агрегатов.

Кроме того, деятельность АТАГ будет способствовать большей открытости между всеми участниками рынка и обмену лучшими практиками. Эти шаги будут способствовать развитию туристической индустрии в России и поиску эффективных подходов к ее регулированию», — говорится в сообщении.

Как отметили в ассоциации, в настоящий момент доля онлайн-продаж билетов, по разным оценкам, составляет больше 50% от общего объема, а 32% бронирований отелей осуществляется через российские туристические агрегаторы, и эти показатели продолжают расти.

В состав ассоциации вошли МТС Travel, Ostrovok, Tutu и «Яндекс Путешествия». Новое объединение является некоммерческой организацией, в будущем в нее смогут вступить другие участники отрасли цифрового туризма.

Как сообщает в свою очередь сегодня издание «КоммерсантЪ», «завершить регистрацию в Минюсте в АТАГ планируют в марте. Руководителем АТАГ станет Юлия Скоромолова, которая в 2016–2019 годах возглавляла агентство по туризму Ульяновской области, а затем была GR- директором туроператора «Алеан». Учредителями АТАГ выступили Tutu, Ostrovok.ru, «Яндекс Путешествия» и «MTC Travel». В компаниях изданию подтвердили участие.

Учредители рассчитывают, что к АТАГ смогут присоединиться и другие компании.

В OneTwoTrip пока не слышали о союзе. В Ozon Travel говорят, что поддерживают начинание».

/TOURBUS.RU