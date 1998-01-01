Число бронирований поездок в Турцию и Таиланд выросло в три раза

Доля Турции среди популярных направлений в этом году при бронированиях на апрель – октябрь уже выросла до 49%. В целом количество путешественников, решивших провести каникулы на курортах этой страны, увеличилось в три раза. Такие выводы сделали аналитики интернет-магазина туров Travelata.ru. Средний чек поездки в Турцию за год вырос со 184 тысяч рублей до 223 тысяч.

На втором месте российские курорты, туда планируют отправиться 14% путешественников. В прошлом году доля поездок внутри страны была выше – 23%. Средняя цена отдыха на отечественных курортах увеличилась с 67 до 91 тысячи рублей.

Третье место в этом году досталось Египту (11%), в прошлом это место занимали ОАЭ (15%), теперь они поменялись местами. Средний чек поездки на Красное море приближается к турецким курортам – 211 тысяч рублей.

Эмираты в апреле – октябре 2024 года в среднем обойдутся отпускникам в 241 тысячу рублей. Таиланд находится на пятой строчке и стоит даже меньше ОАЭ – 227 тысяч рублей за тур в среднем. В прошлом году этой страны Юго-Восточной Азии вовсе не было в рейтинге, пятое место занимала Абхазия.

Практически по всем популярным направлениям аналитики Travelata.ru отмечают значительный рост ранних бронирований. Так, Турция втрое увеличила объем. Таиланд демонстрирует рост в 2,8 раза по отношению к объему прошлого года.

Египетские курорты стали популярнее на 80%, на треть выросло число бронирований туров по России. Только ОАЭ сохраняет прежние показатели.

Самым популярным турецким курортом у россиян остается Аланья. На это направление приходится треть всех бронирований по данной стране на апрель – октябрь 2024 года. Вероятно, это объясняется самой низкой ценой на туры по сравнению со всеми другими курортами страны. Средний чек – 188 тысяч рублей. В прошлом году поездка в Аланью обходилась в 164 тысячи. Второе место досталось Кемеру (24%) – 226 тысяч рублей в среднем.

Самое дорогое направление Белек находится на четвертом месте, цена путешествия – 328 тысяч рублей. В 2023-м такой тур стоил 286 тысяч. Интересно, что, несмотря на рост среднего чека, доля дорогого курорта выросла и он поднялся на одну строчку в рейтинге.





Российские туристы стараются занять самые удобные места и чаще других вариантов бронируют отели 5*. Доля такого комфортного размещения за год выросла с 37 до 46%. Также наибольшей популярностью пользуется питание «ультра все включено». Здесь заметен рост с 20 до 32%. Наименьшим спросом при раннем бронировании пользуются отели 1–2*, объем таких бронирований с прошлого года сократился втрое.

Снизился спрос на типы питания «завтрак и ужин» и «полный пансион», в прошлом году оба варианта набрали по 8% поклонников, теперь цифра упала до 5%.





Топ популярных направлений на апрель – октябрь 2024 г. + средние чеки



