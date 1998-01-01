Зимний Петербург заинтересовал профессионалов туризма Индии

В Дели прошла ежегодная туристская выставка South Asia’s Travel & Tourism Exchange (SATTE), на которой Конгрессно-выставочное бюро Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга совместно с представителями сферы туризма и гостеприимства представили туристские возможности Северной столицы, - рассказали нам в пресс-службе Комитета.

На стенде города на Неве можно было не только узнать об актуальных предложениях для отдыха и путешествий в Петербурге, но и почувствовать атмосферу настоящей русской зимы. Необычный дизайн экспозиции позволил посетителям переместиться из жаркой Индии в зимнюю сказку – пройтись по заснеженному Санкт Петербургу вдоль замерзших рек и каналов и полюбоваться известными городскими достопримечательностями. С

казочный образ Северной столицы дополнило музыкальное сопровождение в исполнении петербургских музыкантов, а главной изюминкой экспозиции стал большой снежный шар с фигурой Медного всадника – одного из самых узнаваемых символов нашего города.

Тематический стенд Северной столицы стал центром притяжения посетителей выставки, организаторы SATTE отметили участие Петербурга специальной наградой.

В рамках деловой программы делегация города на Неве провела ряд презентаций, на которые были приглашены представители сферы туризма и гостеприимства Индии. Российские эксперты подробно рассказали об актуальных туристских проектах – от классических экскурсионных программ до новых оригинальных маршрутов и видов туризма.

Представители Центра развития международного туризма обратили внимание индийских коллег на завершение работы над соглашением о групповом безвизовом обмене между Россией и Индией. Индийские коллеги выразили заинтересованность в развитии сотрудничества с индустрией гостеприимства России в целом и Петербурга в частности.

По данным «Турбарометра Санкт Петербурга», Индия занимает четвертое место среди стран дальнего зарубежья по количеству туристов, посетивших наш город в 2023 году. Гостей из этой страны привлекает событийный и деловой потенциал Северной столицы, а также широкие возможности для организации свадебных торжеств. Задача на этот год – создать условия для роста турпотока из стран БРИКС, в том числе из Индии.

Впечатления участников выставки:

Трисанку Банерджи, председатель индийской туркомпании:

- Хочу отметить очень приветливый персонал и организацию работы на стенде Петербурга. Здесь есть вся информация, необходимая для того, чтобы спланировать свою поездку. Я никогда не был там, но очень хотел бы, и я обязательно порекомендую другим посетить этот прекрасный город.

Ишвор Кандель, региональный управляющий отеля:

- Мне понравился стенд Петербурга в целом, но особенно впечатлила зимняя тематика. Очень здорово, что благодаря профильной выставке есть возможность узнать о таком перспективном туристском направлении как Россия со всеми ее возможностями.

/TOURBUS.RU

Фото: Комитет по развитию туризма С-Петербурга

