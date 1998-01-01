Новости На выставке MITT-2024 обсудят тренды развития отрасли, новые технологии и инновации MITT-2024 пройдет 19-21 марта в МВЦ «Крокус Экспо»

Всего три недели осталось до открытия 30-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT 2024, которая состоится 19-21 марта в Москве, МВЦ «Крокус Экспо». Успейте получить билет и спланировать посещение мероприятий деловой программы: 19 марта, 10:45 — 13:15 тренд-сессия «Туризм 2024: тенденции развития отрасли и перспективы сезона глазами лидеров» Ключевые темы: • Портрет современного туриста. Как меняются предпочтения и возможности путешественников • Ключевые тенденции развития выездного туризма — взгляд туроператоров и турагентов • Внутренний организованный туризм: текущее состояние и перспективы развития • Проблемы взаимоотношений игроков на российском туристическом рынке: туроператоры, агенты, отели • Перспективы законодательного регулирования туристической отрасли: что ждет турбизнес в 2024? Где: павильон 1, Большая арена Организатор: РСТ Модератор: Илья Уманский, президент Российского союза туриндустрии, генеральный директор Национального туристического оператора «Алеан» 20 марта, 11:00 — 13:45 — конференция «MITT Digital и День инноваций: все о новых технологиях в туризме и индустрии гостеприимства» 11:00 — 12:30 Состояние и тенденции рынка туризма • Аналитические и обзорные доклады о состоянии и тенденциях различных сегментов туризма, авиа- и ж/д перевозок и других туристических услуг • Панельная дискуссия между ключевыми участниками рынка Приглашены к участию спикеры компаний: Яндекс, Сервис путешествий Tutu, Bronevik.com и др. 12:30 — 13:45 Технологии и продукты для турагентств и туроператоров • Новинки в области цифровых продуктов и ИТ-разработок для туристических агентств и туроператоров • Панельная дискуссия ведущих технологических компаний Приглашены к участию спикеры компаний: РЖД-ЦПР, Тинькофф, Satguru и др. 20 марта, 14:15 — 18:00 — конференция «MITT Digital Отель. Конференция про IT-технологии в гостеприимстве» 14:15 — 16:00 Тренды онлайн-дистрибуции гостиничных услуг • Аналитические и обзорные доклады о состоянии и тенденциях рынка гостеприимства. • Панельная дискуссия с участием ключевых игроков рынка Выступают спикеры компаний: Яндекс.Путешествия, Bronevik.com, Суточно.ру, Отелло, OZON Travel и Академсервис 16:00 — 18:00 Новые продукты и технологии для отельеров • Тенденции цифровизации в индустрии гостеприимства. Обзоры новейших ИТ-разработок для отельеров • Панельная дискуссия с участием технологических провайдеров Выступают спикеры компаний: TravelLine, Bnovo, Roomsharing Norke, F.DOC и ЕВРОИНС Модератор: Леонид Пустов, основатель сообщества Travel Startups, руководитель комиссии по стартапам РСТ Мероприятия деловой программы можно посетить бесплатно по билету на выставку. Получите бесплатный билет по промокоду tourbus

Фото предоставлено организаторами MITT

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