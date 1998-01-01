Эксперты: Информация о «вспышке холеры на Маврикии» - ложная

Туроператоры и страховые компании не получали информации о случаях заражения холерой на Маврикии

Круизный лайнер Norwegian Dawn (на фото) не пустили в Порт-Луи островного государства Маврикий в Индийском океане из-за подозрений на вспышку холеры, сообщили издание USA Today и «Интерфакс».

Как отмечает издание, круизный лайнер американского оператора Norwegian Cruise Line совершал 12-дневное путешествие из Кейптауна в Порт-Луи. На борту находится 2 тыс. пассажиров.

"Во время рейса у небольшого числа гостей наблюдались легкие симптомы желудочно-кишечной инфекции. По словам пассажиров рейса, выявленная у пассажиров болезнь может оказаться холерой. По прибытии в Порт-Луи руководство судна предупредило местные власти о случившемся. Они потребовали провести тестирование, а до получения результатов судно должно быть на карантине", — пишет издание.

Как сообщает газета, у 15 пассажиров с симптомами взяли образцы крови на анализ, все туристы остаются на судне до получения результатов.

"Правительство Маврикия отложило высадку пассажиров и посадку туристов на лайнер до 27 февраля", — пишет USA Today. Пассажирам, которые не смогли вовремя отправиться в круиз, оператор предложил бесплатное размещение в отеле на острове.

В то же время АТОР сегодня сообщает, что опрошенные им туроператоры и страховые компании не получали информации о случаях заражения холерой на Маврикии. Ничего похожего на такие обращения страховые компании также не фиксировали.

По сведениям АТОР, в телеграм-каналах распространилась информация о холере на Маврикии. Shot пишет, что туристы, находящиеся на Маврикии, якобы «жалуются на симптомы, схожие с заболеванием холерой». Однако не указываются ни имена туристов, ни их количество, ни отели, в которых они отдыхают. Никаких других фактических подтверждений данных о холере или даже просто «массовости» жалоб туристов на что-либо в сообщении канала тоже нет.

Опрошенные туроператоры, реализующие туры на Маврикий, сообщили, что жалоб от их туристов, которые сейчас находятся на Маврикии, к ним не поступало.

«У нас и нашей принимающей компании никакой информации о жалобах или недомоганиях нет. Никто из наших клиентов за помощью к нам не обращался. Возможно, можно бы было говорить более предметно, если бы были даны хотя бы названия отелей, из которых подобные жалобы якобы поступили», - говорят в пресс-службе компании Space Travel.

В двух крупных страховых компаниях – ЕВРОИНС и ВСК – сообщили, что никаких обращений со случаями холеры на Маврикии на данный момент у них нет.

«У нас есть обращения на Маврикии, но ни одного диагноза холера нет. Причины обращения туристов на Маврикии сейчас – это признаки ОРВИ и травмы», – пояснили в ВСК.

/TOURBUS.RU