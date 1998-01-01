Сочи стал центром притяжения туристов-меломанов

Ежегодный фестиваль искусств уже стал ярким культурным туристическим событием в программе зимнего Сочи: в этом году он прошел в феврале уже в 17-й раз, неизменно привлекая в город - курорт многочисленных туристов.

Так, по данным пресс-службы администрации Сочи, с начала года город-курорт уже принял 1 млн. человек, а заполняемость курортных объектов в Сочи выросла с 2023 года до 77 %.

Фестиваль - 2024 расширил свою географию по локациям и проходил сразу на четырех площадках: Зимнем театре, Зале органной и камерной музыки, здании сочинского морского вокзала и культурном центре Амфитеатр на курорте Красная поляна.

«Мы с большим удовольствием возвращаемся с артистами в этот гостеприимный город, - отметил руководитель фестиваля, народный артист Юрий Башмет. - Нынешний фестивальный сезон в Сочи, который прошел с 14 по 25 февраля, был, как никогда, наполнен событиями. Уровень и качество мероприятий по оценкам публики уже достигли наивысших позиций - аншлаг сменялся аншлагом. Самым большим достижением для нас стало то, что на симфонической музыке выросло уже целое поколение слушателей, зрителей.

Так, в этом году свое искусство зрителям показали Ильдар Абдразаков, Денис Мацуев, Теодор Курентзис и musicAeterna, Светлана Захарова, Игорь Бутман, актеры Константин Хабенский и многие другие звезды музыки и театра».

Заместитель главы курорта Светлана Калинина уточнила, что в нынешнем зимнем сезоне гостей города принимают 618 средств размещения с общим номерным фондом свыше 38,7 тысячи номеров. 168 объектов расположены в горном кластере.

Их емкость составляет почти 11,9 тысячи номеров. До конца года в городе планируют принять еще 7,8 млн. туристов, что на 2% больше результатов 2023 года.