Агрегаторы туров: в ранеем бронировании лидируют Турция и Россия

При этом средний чек на отдых в России вырос на 36%, в Турции —на 5%

Турция и Россия лидируют по популярности среди направлений раннего бронирования летнего отдыха, при этом в России туристы чаще всего выбирают отели 3*, а в Турции – 5*, сообщают сегодня агрегаторы пакетных туров, РСТ и «Интерфакс».

Агрегаторы сравнивали средние цены по раннему бронированию в период с 1 декабря 2023 года по 24 февраля 2024 года с аналогичным периодом прошлого года.

"По данным сервиса "Слетать.ру", топ-5 направлений по спросу на летние туры в рамках акции раннего бронирования у клиентов выглядит так: Россия (80%), Турция (12%), Абхазия (6%), Египет (2%), ОАЭ (0,4%). При этом в разных странах туристы отдают предпочтение разному уровню размещения.

В Турции будущим летом большинство (69%) планируют остановиться в отелях 5*, из них "ультра все включено" выбирают 56%, "все включено" – 28%. В Египте тоже подавляющее большинство бронируют отели 5* (61%) и "все включено" (76%)", — говорится в сообщении.

В РСТ отмечают, что стоимость летнего отдыха по акциям раннего бронирования в этом году увеличилась почти на всех направлениях. Так, средний чек на отдых в России вырос на 36%, до 130 тыс. рублей на двоих, в Абхазии – на 27%, до 106,4 тыс. рублей, в Египте – на 20%, до 232 тыс. рублей, в Турции – на 5%, до 280 тыс. рублей. Снизилась средняя цена лишь на одном из востребованных пляжных направлений – ОАЭ: на 4%, до 230,7 тыс. рублей.

По данным агрегаторов, в Краснодарском крае 57% бронируемых отелей – это отели 3*, еще 20% — 4*.

"Отчасти выбором более дешевого размещения и объясняется то, что средний чек по России фактически вдвое ниже зарубежного. Чтобы получить представление о реальном соотношении цен, надо сравнивать туры с размещением в отелях одинакового уровня", — говорится в сообщении.

Так, отправиться в Краснодарский край вдвоем на 14 дней с вылетом из Москвы в середине июня с размещением в отеле 3* на завтраках можно от 82,4 тыс. рублей. Такое же размещение с полным пансионом в тот же период обойдется уже минимум в 112 тыс. рублей. Самый бюджетный вариант тура в Шарм-эль-Шейх сейчас можно найти за 139,4 тыс. рублей. Это будет размещение в отеле 3*, также без питания, но с перелетом, страховкой и трансфером.

Двухнедельная поездка на двоих в турецкую Аланью с аналогичным размещением и завтраками будет стоить 123,8 тыс. рублей. Стоимость двухнедельного отдыха в отеле с питанием "все включено» в июне начинается от 166 тыс. рублей с перелетом и в России, и в Турции".

/TOURBUS.RU