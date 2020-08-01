Минтранс РФ: расширенная информация о пассажирах не нарушит их права

Проект приказа о новом порядке формирования автоматизированных баз персональных данных о пассажирах подготовлен в интересах их безопасности и соответствует международной практике, сообщили в Минтрансе РФ. Информацию об этом публикует сегодня «Интерфакс».

О подготовке такого приказа ранее сообщила газета "Коммерсантъ". Сейчас в единую государственную информационную систему поступают паспортные данные пассажиров, дата поездки и маршрут. По сведениям издания, проект приказа расширяет этот перечень, в него добавится информация, которую пассажир указывает при бронировании и покупке билета: номер телефона, адрес электронной почты, сведения о билете.

Кроме того, предлагается собирать данные учетной записи на сайте или в приложении перевозчика, а также IP-адрес и номер порта, с которого передавалась информация.

Данные должны передавать перевозчики на воздушном, водном и железнодорожном транспорте, а также автотранспорте при междугородном и международном сообщении (кроме рейсов между Москвой и Подмосковьем, Петербургом и Ленобластью).

Опасения перевозчиков об возможных утечках один из собеседников издания посчитал преувеличенными. «С учетом развития хакерских возможностей ничего нельзя исключать, но системы ЕГИС ОТБ защищены лучше, чем системы бронирований перевозчиков»,— добавил он.

По мнению источника газнтв , анализ данных о пассажирах позволит оперативно выявлять «поведенческие аномалии» и вычислять злоумышленников «от контрабандистов до террористов». Источник в одной из отечественных систем бронирования возражает, что у них хранится минимальный набор сведений о пассажире и его билете.

Теперь предстоит большой объем юридической работы по пересмотру соглашений систем бронирования с перевозчиками, которые позволят расширить перечень собираемых данных. Для перевозчиков, заключил он, перестройка процессов будет «дорогим и долгим процессом».

Механизм предоставления расширенной информации о пассажирах "в интересах обеспечения их безопасности в условиях существования угроз террористического характера" предусмотрен изменениями в Конвенцию о международной гражданской авиации, которые были внесены в конце 2022 года, сообщил между тем журналистам замминистра транспорта Дмитрий Баканов.

"Законодательство ряда стран уже сегодня требует, чтобы авиакомпании в случае полетов в аэропорты этих стран или через их территории предоставляли уполномоченным властям этих стран расширенную информацию о бронировании пассажиров, — передает его слова пресс-служба пресс-служба. — Перечень информации, предлагаемый к нормативному регулированию Минтрансом России, меньше, чем требуемый многими другими странами.

При этом новый приказ не обязывает перевозчиков собирать дополнительную информацию о пассажирах, помимо той, которая указывается пассажиром при покупке билета. Такой перечень информации предоставляется только в случае ее фактической фиксации в информационной системе авиакомпании".

Государственные информационные системы "имеют полный набор механизмов для обеспечения безопасности хранимой информации", заверил он.

Как уточнили в пресс-службе Минтранса, проект приказа распространяется не только на авиационный, но и на другие виды транспорта.

/TOURBUS.RU