Светлана Гончарова: «В навигацию-2024 в круизы по рекам России отправятся более 80 теплоходов»

Директор по туризму компании «Мостурфлот», в интервью «Турбизнесу» подвела итоги прошлого сезона на круизном рынке и рассказала о прогнозах на навигацию-2024

Светлана Гончарова, директор по туризму компании «Мостурфлот» подвела итоги прошлого сезона на круизном рынке и рассказала о прогнозах на навигацию-2024.

Подводя итоги минувшего года, эксперт отметила, что в 2023 году на круизном рынке насчитывалось чуть более 100 круизных судов, вместе они способны перевезти 23 тыс. человек. Это на 17 теплоходов больше, чем в 2022 году – так отреагировал рынок на увеличение спроса.

2023 год также показал рост спроса на круизы, примерно на 20-30% и близко подошел к результатам допандемийного 2019 года.

По предварительным данным, круизным отдыхом в прошедшую навигацию воспользовались около 360 тысяч человек, которые совершили путешествия продолжительностью от 2 до 23 дней.

Как отмечает эксперт, оценивая эти цифры, нужно помнить, что происходило на круизном рынке за последние три года. 2020-2021 годы – пандемия, закрыт въезд иностранных туристов, ощутимое падение спроса.

2022 год - наблюдался всплеск спроса на туры в сегменте внутреннего туризма, в том числе и на круизы, примерно на 20-25%. Однако рынок не вернулся к показателям 2019 года и в навигацию не вышли более 20 судов (ранее они принимали иностранных туристов).

При этом, отмечает г-жа Гончарова, примерно половина судов сейчас имеет возраст более 50 лет. Поэтому на повестке стоит вопрос о строительстве новых судов.

Так, в 2012 по 2023 годы было построено и введено в эксплуатацию 5 новых круизных лайнеров, на 853 пассажирских места. В ближайшие два года планируется построить и ввести в эксплуатацию еще пять новых круизных судов на 1030 пассажирских места.

С 2022 года на Черном море начал работать новый круизный лайнер Astoria Grande на более 1300 туристов.

Более 90% всех речных теплоходов в разные годы прошли модернизацию, что позволило вписать круизный отдых в стандарты современных требований, но привело к уменьшению мест на 30%.

Таким образом, прошедший сезон с финансовой точки зрения не восполнил потери иностранного рынка. Для поддержания спроса круизные компании были вынуждены давать достаточно большие скидки в начале и в конце навигации, но даже при этом загрузка теплоходов осенью и весной желала быть лучше. В 2022 году эту проблему достаточно эффективно закрывала программа кешбэк за туры по Росси, - отметила эксперт.

Отвечая но вопрос о том, какие основные факторы будут оказывать влияние на рынок в нынешнем году, топ-менеджер «Мостурфлота» отметила три фактора: во-первых, это покупательная способность населения. Второй фактор - активность выездного туризма.

А в-третьих, большое влияние на круизный рынок и его равновесие оказывает рост цен на топливо (часто непредсказуемый). Ведь круизная навигация начинается в апреле, а продажи стартуют за 10 месяцев до ее начала. При этом топливо составляет значительную долю в себестоимости продукта.

Говоря о прогнозах на новую навигацию.Светлана Гончарова отметила, что «сейчас наблюдается рост цен в пределах инфляции, но на круизы в «высокий сезон» возможно повышение на 15-20%. При это радует, что агентские продажи составляют от 35% и выше у разных операторов.

В навигацию-2024 уже заявлено более 80 теплоходов. Ну, полагаю, и это число, скорее всего, вырастет.

Традиционно отмечается высокая возвратность туристов и их удовлетворенность своим отдыхом. Выросла глубина продаж.

Туристическая программа кешбэка также дала хороший долгосрочный эффект – мы отмечаем приток новых круизных туристов, от которых вновь ожидаем повторные покупки речных круизов».

/TOURBUS.RU