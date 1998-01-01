Эксперты «Турбарометра» назвали семь тенденций гостиничного рынка Петербурга

Динамика средней загруженности коллективных средств размещения Северной столицы свидетельствует об адаптации гостиничного сектора города к изменившимся условиям и позволяет говорить о позитивном прогнозе. К такому выводу пришли аналитики «Турбарометра Санкт Петербурга», -сообщили нам сегодня в пресс-службе Комитера по развитию туризма города на Неве.

В 2023 году средний уровень загруженности петербургских гостиниц категории 3-5 звезд составил 66%. Это самый высокий результат после допандемийного 2019-го – тогда этот показатель достиг 71%. Пик прошлого года был зафиксирован в июле – отели города на Неве заполнились на 83%.

Эксперты «Турбарометра» назвали семь основных тенденций гостиничного рынка Санкт Петербурга.

Усиливается влияние событийного туризма. В дни, когда в городе проводятся фестивали и другие массовые мероприятия, турпоток и соответственно загруженность отелей увеличиваются. «Событийная программа Петербурга привлекает туристов из всех регионов России и других стран качеством организации, зрелищностью и размахом. Как показывает опыт, проведение ярких мероприятий позволяет растянуть период высокого сезона загрузки гостиничных объектов», – заключают специалисты «Турбарометра».

Постепенно восстанавливается иностранный турпоток, а это означает рост загруженности отелей категории 4 и 5 звезд. Так, в 2023 году Петербург посетили 574 тысячи гостей из-за рубежа – почти на 60% больше, чем годом ранее.

Результатом пандемийных ограничений стало уменьшение глубины бронирования отелей. Если раньше туристы резервировали проживание за один-два месяца, то сейчас они готовы к тому, что обстоятельства могут измениться, поэтому нередко принимают решение в последний момент.

Это двояко влияет на отрасль. «Из-за уменьшения глубины бронирования нам сложнее заниматься планированием. Но в то же время такие короткие бронирования дороже, чем предварительные, а значит, выгоднее», – комментирует один из петербургских отельеров.

Отельеры фиксируют постоянство и растущую востребованность школьных групповых туров. По мнению представителей гостиниц категории 3–4 звезды, доля детского туризма в настоящее время является весьма устойчивой и составляет до 5–10% общего объема размещений в зависимости от отеля.

Наблюдается увеличение чека на дополнительные услуги: ресторан, обслуживание номеров и другие. Главным образом это обеспечивается за счет деловых туристов, дополнительные траты которых могут составлять до 5-6 тысяч рублей в сутки на человека.

Одна из новых тенденций – цифровизация отельных предложений. Например, внедрение систем лояльности, когда у каждого гостя есть свой личный кабинет, ведется учет его визитов, заказанных услуг и предпочтений, помогает повысить привлекательность средств размещения для туристов.

Рост внутреннего туризма, в частности, семейного туризма с детьми, сказывается на популярности отелей уровня 3 звезды и апарт-отелей.

В 2023 году загруженность трехзвездочных гостиниц даже превысила уровень 2019 года – 67% по сравнению с 64%.

/TOURBUS.RU